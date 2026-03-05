Prime Video publicó el tráiler oficial de la quinta y última temporada de «The Boys», que debutará el 8 de abril de 2026 con los dos primeros episodios y continuando semanalmente hasta el 20 de mayo. El adelanto anticipa el desenlace del drama de superhéroes con un escenario en el que Homelander busca la inmortalidad mientras el conflicto entre humanos y supes alcanza su punto más crítico.

La nueva temporada sitúa a varios personajes en situaciones límite. Según la sinopsis oficial, Hughie, Mother’s Milk y Frenchie se encuentran encarcelados en un «Freedom Camp», mientras Annie January (Starlight) intenta organizar una resistencia frente al creciente poder de los supes. Al mismo tiempo, Billy Butcher reaparece dispuesto a usar un virus capaz de eliminar a todos los superhumanos.

Tráiler de The Boys anticipa el conflicto final

El avance también muestra a Homelander (Antony Starr) intentando alcanzar la inmortalidad mediante V-One, la primera versión del suero Compound-V, responsable de crear a los supes. En una de las escenas finales del tráiler, el personaje aparece sentado en la Oficina Oval, lo que sugiere el alcance político de su poder en la historia.

Mira el tráiler completo a continuación:

El clip incluye además conexiones directas con el universo expandido de la franquicia. Jaz Sinclair y London Thor, actores de la serie derivada Gen V, aparecen interactuando con Starlight, lo que confirma la integración de personajes del spin-off en la trama principal.

La temporada retoma el escenario posterior a los eventos de la cuarta entrega, cuando el nuevo presidente de Estados Unidos declaró ley marcial y dejó a Homelander con una posición dominante en el país. Mientras tanto, Butcher posee poderes derivados de un tumor relacionado con el uso temporal de Compound-V, lo que añade un nuevo factor de riesgo en el enfrentamiento.

Alianzas, virus y el intento de detener a Homelander

La historia también reúne a los protagonistas con aliados surgidos en Godolkin University, el entorno de Gen V, quienes se suman a la lucha para impedir que Homelander obtenga el Compound-V original, una sustancia que podría hacerlo prácticamente invencible.

El reparto de la temporada final incluye a Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jensen Ackles, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Cameron Crovetti, Susan Heyward, Valorie Curry y Daveed Diggs.