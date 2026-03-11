Rick And Morty regresará con su novena temporada el domingo 24 de mayo en Adult Swim. El anuncio oficial incluyó un primer adelanto visual y detalles sobre la distribución internacional de la serie. La temporada se estrenará en más de 170 países y en 42 idiomas, mientras que en Estados Unidos los episodios estarán disponibles para compra digital al día siguiente de su emisión televisiva. La temporada completa comenzará a emitirse en streaming en Estados Unidos el 31 de agosto.

La descripción de la nueva entrega mantiene el tono característico de la serie. Según lo difundido por Warner Bros. Discovery, la temporada nueve estará compuesta por episodios descritos como «certified bangers» y elaborados por «humanos reales», con una referencia explícita a que no hay «AI slop», sino «Grade A organic slop».

El presidente de Adult Swim, Michael Ouweleen, afirmó que el equipo creativo continúa elevando el nivel de la serie temporada tras temporada. En declaraciones incluidas en el anuncio, sostuvo que los nuevos episodios presentan historias de alto concepto y un trabajo destacado en la escritura de personajes.

Imagen promocional de la novena temporada.

La producción mantiene a Scott Marder como showrunner y productor ejecutivo junto con Dan Harmon. El elenco principal de voces incluye a Ian Cardoni, Harry Belden, Sarah Chalke, Chris Parnell y Spencer Grammer.

Desempeño actual de Rick And Morty

El lanzamiento de la novena temporada llega aproximadamente un año después de la anterior entrega. De acuerdo con comentarios previos del propio Marder en una sesión de preguntas con fanáticos en Reddit, los guionistas continúan desarrollando nuevas ideas para la serie y planean demostrar que el proyecto todavía tiene margen creativo.

Durante su trayectoria, Rick And Morty se consolidó como la serie número uno de Adult Swim y una de las comedias más vistas del cable básico estadounidense en varias temporadas. La producción también recibió dos premios Emmy al Mejor Programa Animado, reconocimiento que reforzó su posición dentro del panorama televisivo.

Y ojo, además del regreso de la serie principal, Adult Swim prepara un spin-off centrado en el personaje President Curtis, previsto para estrenarse más adelante este mismo año.