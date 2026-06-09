El Departamento de Defensa de Estados Unidos sumó a BYD, Alibaba y Baidu a su lista de empresas que, según Washington, tienen vínculos con la milicia china o contribuyen a la estrategia de integración entre los sectores civil y militar del país asiático. Una actualización que hizo crecer el llamado listado 1260H a 188 compañías y volvió a situar las relaciones entre Estados Unidos y China en un punto de fricción.

La medida no conlleva sanciones, pero sí restricciones para el propio Departamento de Defensa estadounidense. Según la normativa vigente, el Pentágono dejará de contratar directamente con las empresas incluidas en la lista desde este mes, mientras que a partir de 2027 tampoco podrá adquirir sus productos o servicios a través de terceros.

BYD, Alibaba y Baidu bajo observación del Pentágono

Esta actualización de la lista fue publicada el lunes en el Registro Federal de Estados Unidos. Además de las tres empresas mencionadas, el Pentágono agregó a compañías como Unitree, fabricante de robots humanoides y cuadrúpedos. También a la firma biotecnológica WuXi AppTec, RoboSense Technology, el fabricante de vehículos eléctricos Nio, y varias empresas vinculadas a baterías y tecnologías avanzadas.

El Departamento de Defensa dijo que las empresas incluidas califican como «compañías militares chinas» y operan en Estados Unidos. En varios casos, el organismo vinculó esa clasificación a relaciones con organismos estatales chinos, entre ellos la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información.

Sin embargo, la documentación publicada no incluyó pruebas específicas de contratos o colaboraciones directas entre algunas de las compañías señaladas y las fuerzas armadas chinas. Diversos reportes coinciden en que el Pentágono las identificó como contribuyentes a la estrategia de «fusión militar-civil» impulsada por Pekín.

La nueva versión del listado reemplazó a la publicada en 2025 y recuperó buena parte de una actualización que había aparecido brevemente en febrero antes de ser retirada sin explicación pública. Entre los cambios también reaparecieron los fabricantes de memorias CXMT y YMTC, que habían quedado fuera de aquella versión temporal.

Respuesta de las empresas y reacción de China

Alibaba, quien dentro de todo su ecosistema es dueña de AliExpress, rechazó su inclusión y afirmó que «no es una empresa militar china ni forma parte de ninguna estrategia de fusión militar-civil». La compañía aseguró además que tomará todas las medidas legales disponibles para impugnar la designación.

Baidu también cuestionó la decisión y sostuvo que «no existe una justificación creíble» para su presencia en la lista. La empresa indicó que utilizará todas las opciones a su alcance para intentar ser eliminada del registro.

Nio, otra de las empresas agregadas a la 1260H, señaló que las futuras restricciones de contratación no afectarán sus operaciones y anunció que buscará corregir su inclusión ante las autoridades estadounidenses.

Desde Pekín, tanto la embajada china en Washington como el Ministerio de Relaciones Exteriores criticaron la decisión. Las autoridades chinas acusaron a Estados Unidos de elaborar listas discriminatorias bajo argumentos de seguridad nacional y sostuvieron que las acusaciones sobre vínculos militares carecen de base factual.

Pero, ¿es posible salir de la lista 1260H? Sí. Algunas compañías han logrado revertir anteriormente este tipo de designaciones mediante acciones judiciales. Xiaomi, por ejemplo, consiguió que un tribunal ordenara su eliminación de una lista similar en 2021.