Tras varios ‘caramelitos’ presentados durante los últimos meses, por fin Marvel Studios publicó un primer tráiler completo de «Avengers: Doomsday». Un clip que nos deja el primer vistazo completo a Robert Downey Jr. como Doctor Doom y confirma que Avengers, X-Men, Los Cuatro Fantásticos y Thunderbolts compartirán pantalla en una historia que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

El tráiler, que había sido mostrado previamente a los asistentes de CinemaCon, presenta con mayor claridad el conflicto central de la película. Bajo la dirección de Anthony y Joe Russo, la historia reúne a héroes provenientes de distintos universos para enfrentar una amenaza que pone en riesgo la existencia del multiverso.

Doomsday tendrá a héroes de distintas franquicias de Marvel

Las nuevas imágenes muestran a Doctor Doom preparándose para una guerra que involucra a prácticamente todos los principales personajes del Universo Cinematográfico de Marvel. Entre las escenas destacadas aparece Thor enfrentándose al villano y reencontrándose con Steve Rogers, mientras que otro momento muestra a Chris Evans empuñando nuevamente el martillo de Thor.

El avance también confirma el cruce definitivo entre los Avengers y varios personajes de los X-Men, incluidos Profesor X, Magneto, Cíclope, Mystique y Gambit. A ellos se suman los integrantes de Los Cuatro Fantásticos y Thunderbolts, además de figuras ya conocidas del MCU como Black Panther, Loki, Shang-Chi, Ant-Man y Sam Wilson como Captain America.

El regreso de Robert Downey Jr. es uno de los principales ejes del tráiler. Después de interpretar durante más de una década a Tony Stark, el actor vuelve al universo de Marvel convertido en Doctor Doom. Aunque el estudio todavía no explica oficialmente el origen de esta versión del personaje, las imágenes muestran por primera vez al villano con su máscara y armadura completas.

La película reúne un extenso reparto que incluye, entre otros, a Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Paul Rudd, Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, David Harbour, Joseph Quinn, Channing Tatum y Tenoch Huerta Mejía.