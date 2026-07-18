En una subasta benéfica organizada por Sotheby’s, una chaqueta de cuero usada y firmada por Jensen Huang, CEO de Nvidia, se vendió por $960.000 dólares (USD) tras recibir 65 ofertas. El resultado superó ampliamente la estimación de entre $40.000 USD y $60.000 USD.

La chaqueta en cuestión corresponde a un modelo negro de Tom Ford utilizado por Huang durante el Foxconn Tech Day de 2023 en Taipéi. La autenticidad de la prenda y de la firma fue verificada por especialistas, mediante un proceso de comparación fotográfica que identificó detalles únicos del cuero y una certificación independiente para el autógrafo.

Jensen Huang, un verdadero rockstar tecnológico

Sotheby’s informó que 45 coleccionistas participaron en la puja y concluyó después de 65 ofertas. Brahm Wachter, responsable de coleccionables modernos en esta casa de subastas, la respuesta del mercado superó incluso las expectativas más altas de la organización.

RELACIONADO: No hay contenido

El precio final también quedó muy por encima del valor comercial de una chaqueta similar de Tom Ford, cuyo precio ronda los $9.000 USD a $10.000 USD, dependiendo de la referencia utilizada. La diferencia refleja el interés de los compradores por objetos asociados a figuras centrales del desarrollo reciente de la inteligencia artificial.

La chaqueta subastada estaba firmada por el CEO de Nvidia.

Jensen Huang ha convertido la chaqueta negra de cuero en un rasgo habitual de su imagen pública durante lanzamientos de productos, conferencias y eventos de la industria. El propio ejecutivo comentó anteriormente que su esposa y su hija fueron quienes definieron ese estilo de vestimenta, mientras que en otra ocasión se describió simplemente como «el tipo de la chaqueta de cuero».

El dinero recaudado será destinado al Edge Institute, una organización sin fines de lucro dedicada a impulsar iniciativas de innovación. De acuerdo con la información entregada para la subasta, los recursos financiarán becas, subvenciones y programas de residencia para apoyar a nuevos emprendedores e investigadores.