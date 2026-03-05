La comisión organizadora del Festival de Viña del Mar declaró desierto su concurso para diseñar el afiche oficial de la edición 2026, luego de determinar que la totalidad de las propuestas presentadas incumplió las bases del proceso. Según el comunicado difundido por la organización, la investigación concluyó que más de 200 participantes utilizaron herramientas de inteligencia artificial, pese a que su uso estaba expresamente prohibido en el reglamento.

El proceso buscaba elegir la imagen oficial del LXV Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, mediante una convocatoria abierta a residentes en Chile. Sin embargo, tras revisar los trabajos enviados, los organizadores establecieron que ninguno cumplió con la exigencia de presentar un diseño completamente original y sin apoyo de sistemas automatizados.

Prohibición de IA en el Festival de Viña

Las bases del concurso establecieron que los participantes debían subir un diseño de autoría propia, sin utilizar imágenes que no fueran de su propiedad y sin emplear inteligencia artificial en su elaboración. La norma estaba incluida en el apartado «Descripción» del documento que reguló la convocatoria.

El archivo también fijó el periodo de postulación entre el 16 y el 31 de enero de 2026, con envío de propuestas a través del sitio web habilitado por los organizadores. Los diseños debían entregarse en formato PDF, con dimensiones de 50 por 90 centímetros y resolución de 300 dpi, además de incorporar el logotipo del festival y el texto oficial del evento.

La organización señaló que la revisión de los trabajos permitió detectar el uso de herramientas tecnológicas no permitidas en todas las postulaciones recibidas. Esa verificación explicó el retraso en la comunicación del resultado final del concurso.

Comunicado de la organización del festival.

Un premio sin ganador

La participación contemplaba ganar 90 UF para el autor del afiche seleccionado, monto que sería pagado mediante transferencia bancaria tras la comunicación oficial del ganador.

El jurado encargado de elegir la propuesta ganadora debía estar compuesto por tres integrantes designados por la Municipalidad de Viña del Mar, Mega y Bizarro, entidades que organizan el certamen musical.

Tras constatar el incumplimiento generalizado de las bases, la comisión organizadora resolvió declarar desierto el proceso. En el mismo comunicado indicó que el concurso para definir el afiche del Festival de Viña volverá a abrirse para la edición 2027, con modificaciones en su convocatoria.