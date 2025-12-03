Spotify Wrapped presentó su edición 2025 con una propuesta centrada en la personalización, los datos y la interacción entre usuarios. Este año, la plataforma incluyó por primera vez un ‘modo multijugador’ llamado Wrapped Party, que transforma la revisión anual de hábitos musicales en una competencia en tiempo real entre amigos, agregando una dimensión social al evento que tradicionalmente ha sido individual.

Disponible en la App móvil para usuarios de planes gratuitos y premium, esta experiencia necesita que hayas escuchado al menos 30 canciones durante más de 30 segundos y cinco artistas diferentes a lo largo del año. Wrapped Party permite invitar hasta nueve personas para comparar estadísticas, entregar reconocimientos personalizados como «El fan más obsesionado» o «El más selectivo», y mostrar datos grupales que cambian dinámicamente en cada sesión.

Nuevas funciones y análisis de hábitos

Bajo el nombre Wrapped Party y más allá: las novedades de Spotify Wrapped 2025, Spotify incorporó cerca de una docena de funciones nuevas. Una de las más destacadas es Listening Age, que compara los hábitos musicales del usuario con los de su grupo etario, revelando si prefiere escuchar música de generaciones anteriores o actuales. Además, se añadieron los Wrapped Clubs, que agrupan a los oyentes según estilos de escucha específicos y asignan un rol dentro del club, como líder, explorador o archivista.

Wrapped Party.

Por primera vez, el resumen incluye las listas de álbumes más reproducidos, complementando las ya tradicionales métricas de canciones, artistas, géneros y pódcast. También se introdujo una encuesta interactiva para adivinar la canción más escuchada del año y un sprint mensual que muestra cómo variaron los cinco artistas principales del usuario a lo largo de 2025.

Además, Spotify Wrapped ahora destaca el género de audiolibros más escuchado, e incluye mensajes en video de autores, podcasters y artistas para quienes están entre sus oyentes más fieles. La herramienta también presenta un archivo de escucha impulsado por inteligencia artificial, que ofrece informes sobre los días de reproducción más memorables.