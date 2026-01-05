El Grupo Lego presentó en la feria CES 2026 su nuevo «SMART Brick». Una pieza con sensores, altavoz, luces y conexión inalámbrica que convierte los tradicionales bloques en elementos interactivos capaces de responder al movimiento y comunicarse entre sí. La tecnología debutará en tres sets de Lego Star Wars, que llegarán al mercado el 1 de marzo de 2026, y será el inicio del sistema SMART Play, una plataforma que combina construcción física y respuesta tecnológica sin necesidad de pantallas.

El SMART Brick mantiene el tamaño clásico de 2×4, pero incorpora un chip ASIC de 4,1 mm, un acelerómetro, un sensor de luz y un pequeño altavoz que produce sonidos generados en tiempo real. Cada ladrillo puede detectar la orientación, distancia y movimiento de otros mediante una red inalámbrica propia llamada BrickNet, basada en Bluetooth. Esta permite que múltiples piezas se sincronicen sin depender de aplicaciones externas ni conexión a Internet.

El sistema se complementa con los SMART Tags, baldosas de 2×2 con identificadores digitales que informan al ladrillo cómo debe comportarse, y con las SMART Minifigures, que incluyen etiquetas similares. Todos los elementos son compatibles con el sistema clásico de Lego, y se cargan de forma inalámbrica en una base común. Según la compañía, las baterías pueden conservar su rendimiento incluso tras años de inactividad.

Lego Star Wars con SMART Brick

Como les decíamos, el estreno comercial llegará con tres sets de Lego Star Wars. El TIE Fighter de Darth Vader incluirá 473 piezas, un SMART Brick, un SMART Tag y una minifigura inteligente por $70 dólares. El X-Wing de Luke Skywalker sumará 584 piezas, cinco etiquetas y dos minifiguras por $100 dólares. El conjunto más grande, Throne Room Duel & A-Wing, ofrecerá 962 piezas, dos ladrillos inteligentes y cinco etiquetas por $160 dólares.

Set de Throne Room Duel & A-Wing.

Cada modelo podrá emitir sonidos y luces según la interacción del jugador: los motores se activarán al mover las naves, las espadas láser reaccionarán al acercarse y los escenarios responderán al contexto definido por las etiquetas. Lego destacó que todo el sistema busca fomentar la creatividad «sin pantallas», integrando tecnología sin alterar la esencia del juego físico.

Finalmente, la compañía confirmó durante sus anuncios en la feria que los primeros productos del programa SMART Play llegarán a tiendas y a su Web oficial a partir del 1 de marzo, con preventas desde el 9 de enero.