El nuevo set de construcción de LEGO replicó en bloques el icónico Game Boy de Nintendo con un diseño casi idéntico al original. Consta de 421 piezas e incluye una réplica detallada de la consola portátil de 1989, junto a dos cartuchos intercambiables de «Super Mario Land» y «The Legend of Zelda: Link’s Awakening», también fabricados con ladrillos.

Disponible en preventa desde el 24 de julio y con fecha de lanzamiento para el 1 de octubre de 2025, el set se vende a un precio de $59,99 dólares en el mercado estadounidense. Estará disponible tanto en tiendas LEGO como en distribuidores autorizados.

El modelo mantiene las proporciones casi exactas del dispositivo original, con una altura de aproximadamente 14 cm y un ancho de 9 cm. Incorpora todos los elementos visuales reconocibles: la cruz direccional, los botones A y B en color fucsia, los controles de volumen y contraste, la ranura para cartuchos, y los botones SELECT y START.

Una de las características más destacadas es la inclusión de pantallas intercambiables con efecto lenticular. Estas muestran imágenes distintas según el ángulo de visión y permiten alternar entre la clásica pantalla de inicio de Nintendo y escenas de los juegos incluidos. Las imágenes pueden mostrar, por ejemplo, la secuencia de inicio con el logotipo de Nintendo o una escena de Link junto a Marin en la playa.

También se añadieron piezas impresas para detalles gráficos como el texto «DOT MATRIX WITH STEREO SOUND», el logotipo de Nintendo y la rejilla del altavoz. A diferencia de otros sets, estas no son etiquetas autoadhesivas. Se añadió un soporte adicional para exhibir tanto la consola como el cartucho no insertado.

El Game Boy de LEGO como pieza de colección

Dirigido principalmente al público adulto, el set fue catalogado para mayores de 18 años. Aunque no cuenta con funciones electrónicas ni permite ejecutar juegos, se diseñó como una pieza de exhibición para quienes vivieron la era del Game Boy o simplemente buscan un objeto de colección con valor nostálgico.

Además del producto, produjeron un video promocional que recrea un clásico comercial de 1989, manteniendo el estilo retro y con referencias directas a la publicidad original de la consola en Estados Unidos.