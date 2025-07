Por primera vez en la historia de la convención, el creador de Star Wars, George Lucas, confirmó su participación en la Comic-Con de San Diego, programada para el domingo 27 de julio de 2025. El evento se llevará a cabo en el reconocido Hall H, uno de los espacios más emblemáticos del centro de convenciones.

Lucas encabezará un panel titulado «Sneak Peek of the Lucas Museum of Narrative Art», que ofrecerá un adelanto del museo que abrirá sus puertas en 2026 en el Exposition Park de Los Ángeles. Este recinto, en el que ha trabajado durante años, reunirá obras y piezas relacionadas con el arte narrativo a través del tiempo, incluyendo pinturas, cómics, esculturas, fotografías y materiales de archivo de sus propias producciones cinematográficas.

El panel contará con la presencia del director Guillermo del Toro y del diseñador visual Doug Chiang, conocido por su trabajo en las precuelas de Star Wars. La moderación estará a cargo de Queen Latifah. La conversación girará en torno al papel del arte ilustrado en la historia de la humanidad, desde los grabados rupestres hasta los medios digitales, y su capacidad para comunicar relatos a lo largo de diferentes culturas y épocas.

La aparición de George Lucas es sin duda un momento simbólico para la convención. Según destacó David Glanzer, responsable de comunicaciones de Comic-Con, Star Wars tuvo una de sus primeras exhibiciones públicas en el evento hace casi cinco décadas. En 1976, antes del estreno de la primera película, se presentó un póster ilustrado por Howard Chaykin en un pequeño stand. Aunque el universo de Star Wars ha tenido presencia constante en ediciones posteriores, Lucas había optado por mantenerse al margen de los focos, dejando la promoción en manos de colaboradores y representantes de Lucasfilm.

George Lucas y su museo como nueva atracción cultural

El Lucas Museum of Narrative Art incluirá piezas de artistas como Norman Rockwell, Frida Kahlo, Beatrix Potter y Jack Kirby, entre muchos otros. Además de obras clásicas, también se exhibirá contenido de la cultura pop y el cine, como maquetas, trajes y bocetos originales de producciones dirigidas por Lucas.

La presentación del museo en el marco de la Comic-Con será el debut del cineasta en el evento y también consolida su intención de dejar un legado tangible más allá del cine, enfocado en la evolución de la narración visual como una forma de arte universal.