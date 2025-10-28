Disney y Lucasfilm confirmaron que «Star Wars: Episode IV – A New Hope» volverá a las salas de cine en 2027 para conmemorar el 50 aniversario del estreno original de la saga. La proyección incluirá funciones en formato IMAX, pero el estudio aún no ha precisado si se tratará de la versión teatral original de 1977 o de la edición especial lanzada en 1997 con efectos digitales añadidos. El reestreno está previsto para el 30 de abril de 2027, pocas semanas antes de la fecha exacta del aniversario, el 25 de mayo.

A pesar de la confirmación del lanzamiento, Disney no ha ofrecido detalles sobre el corte que se verá. Tanto el estudio como IMAX evitaron responder en sus respectivas presentaciones de agosto y octubre qué versión se proyectará. La duda mantiene expectantes a los seguidores de Star Wars, que desde hace décadas debaten sobre las modificaciones introducidas por George Lucas en los años noventa.

¿Qué versión de Star Wars llegará a IMAX?

El misterio cobra relevancia porque las ediciones previas a 1997 no han sido restauradas oficialmente desde su lanzamiento en video en 1995. Desde entonces, todas las reemisiones de Star Wars se basaron en la edición especial, donde se añadieron escenas digitales, cambios en los efectos y la alterada secuencia en la que Han Solo dispara primero. Sin embargo, en los últimos años han circulado rumores sobre la existencia de una restauración en 4K del montaje original, supuestamente finalizada hace tiempo y vista por algunos miembros del equipo de Lucasfilm, según declaraciones pasadas del director Gareth Edwards.

La posibilidad de que Disney recupere ese corte coincide con el auge de proyecciones de copias históricas, como la exhibición del negativo Technicolor de 1977 realizada recientemente por el British Film Institute. Aunque las críticas reconocieron su deterioro visual, muchos espectadores celebraron ver nuevamente la versión sin retoques ni añadidos digitales.

El reestreno también servirá como antesala al lanzamiento de «Star Wars: Starfighter», protagonizada por Ryan Gosling y prevista para mayo de 2027. Tanto los estudios como IMAX buscan aprovechar el aniversario como evento global, mientras los fanáticos esperan saber si por primera vez en más de tres décadas podrán ver Star Wars tal como se presentó originalmente.