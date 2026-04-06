La secuela de la comedia espacial de 1987 ya tiene fecha de estreno confirmada. Spaceballs 2 llegará a los cines el 23 de abril de 2027, con el regreso de parte de su elenco original y la incorporación de nuevos actores, en una producción de Amazon MGM Studios que marca el retorno de la franquicia casi cuatro décadas después de la película original.

El proyecto será dirigido por Josh Greenbaum y contará con un guion escrito por Josh Gad, Dan Hernandez y Benji Samit. Aunque los detalles de la trama no han sido comentados, la película sí es una continuación directa del filme estrenado en 1987 y retomará su enfoque de parodia de sagas de ciencia ficción.

Reparto y producción de Spaceballs 2

Entre los actores confirmados figuran Mel Brooks, Rick Moranis, Bill Pullman, Daphne Zuniga y George Wyner, quienes retomarán sus personajes. A ellos se suman Josh Gad, Keke Palmer, Lewis Pullman y Anthony Carrigan como nuevas incorporaciones al reparto.

Aunque, sin duda, el regreso de Rick Moranis es uno de los movimientos más relevantes del proyecto, ya que supone su vuelta a la actuación cinematográfica tras un periodo de tres décadas alejado de la pantalla.

La producción está a cargo de Imagine Entertainment, con Brian Grazer y Ron Howard entre los productores, junto a Brooks, Gad, Greenbaum y Kevin Salter. El rodaje concluyó a finales de 2025, según la información disponible.

El estreno de Spaceballs 2 está programado para el 23 de abril de 2027, una fecha situada en un periodo que históricamente concentró lanzamientos de alto rendimiento en taquilla. Además, coincide con el 40 aniversario de la primera película.