Paramount Pictures anunció oficialmente el desarrollo de una nueva película dentro del universo cinematográfico de Sonic, que se estrenará el 22 de diciembre de 2028. La cinta no será una continuación directa de Sonic the Hedgehog 3, sino un spin-off derivado de la franquicia de videojuegos de Sega, lo que marca una expansión clara de la saga en la pantalla grande. Aunque el estudio no entregó detalles sobre la trama, diversas señales apuntan a que el personaje Shadow, que debutó en la tercera entrega interpretado por Keanu Reeves, será el eje central del proyecto.

La película aparece listada como «Sonic Universe Event Film» en el calendario oficial de estrenos de Paramount, lo que indica su enfoque diferenciado respecto a la cronología principal. Su llegada ocurrirá aproximadamente un año y medio después del lanzamiento de Sonic the Hedgehog 4, previsto para el 19 de marzo de 2027, en la que se introducirán personajes como Metal Sonic y Amy Rose, lo que sugiere que Shadow no tendrá participación en esa entrega.

La escena postcréditos de Sonic 3 mostró a Shadow recuperando sus anillos inhibidores tras una batalla en el espacio, dejando abierta la posibilidad de su regreso. Además, medios especializados han detectado que Sega registró recientemente una marca relacionada con «Shadow the Hedgehog» en Japón, lo que fortalece las conjeturas en torno a su protagonismo en la nueva cinta. La interpretación de Reeves recibió buena acogida por parte del público, y Sonic 3 superó los 500 millones de dólares en taquilla, un rendimiento que habría impulsado la apuesta por este derivado.

Un proyecto estratégico en la franquicia de Sonic

El anuncio se enmarca en la estrategia de Paramount por consolidar universos cinematográficos familiares, como también lo demuestra su proyecto paralelo con Teenage Mutant Ninja Turtles, previsto para noviembre de 2028. En el caso de Sonic, la trilogía actual ha recaudado más de mil millones de dólares a nivel global y derivó en contenidos adicionales como la serie sobre Knuckles, emitida en televisión.

Por ahora, Paramount mantiene en reserva la información oficial sobre el argumento, el reparto y los personajes secundarios, pero las expectativas del público giran en torno a posibles incorporaciones como Rouge the Bat o el robot E-123 Omega, integrantes del equipo «Team Dark» en los videojuegos. La película se sumará así a una franquicia en expansión, que ya dejó un año libre en 2026 para evitar coincidencias con otros lanzamientos como Super Mario Galaxy Movie, programado por Nintendo.