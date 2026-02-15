La figura de Hideki Sato sin duda será recordada por los fanáticos de los equipos de Sega. Este fue conocido por años como el «padre del hardware de Sega», siendo responsable del diseño de varias de sus consolas más influyentes. Sato falleció el viernes 13 de febrero a los 77 años y la información de su muerte fue difundida por el medio japonés Beep21.

Hideki Sato trabajó en Sega desde 1971 hasta comienzos de la década de 2000. Durante ese período participó en la transformación de la empresa, primero como desarrolladora de máquinas arcade y luego como fabricante de sistemas para el hogar que pelearon por el liderazgo del sector en los años ochenta y noventa.

Las consolas de Sega por Hideki Sato

A lo largo de su carrera, Sato lideró los equipos de ingeniería responsables de todas las consolas domésticas que Sega lanzó entre 1983 y 2001. La lista incluye SG-1000 (1983), Master System (1985), Mega Drive/Genesis (1989), Saturn (1994) y Dreamcast (1999).

Sus primeros proyectos en la compañía estuvieron vinculados a juegos arcade como Monaco GP, Turbo y Star Jacker. En 1989 fue promovido a director del departamento de Investigación y Desarrollo, cargo desde el cual supervisó el diseño de la Mega Drive, conocida como Genesis en América, sistema que permitió a Sega consolidar su presencia internacional en la era de los 16 bits.

Posteriormente, Sato encabezó el desarrollo de Saturn, la apuesta de la empresa por el formato de 32 bits, y de Dreamcast, que se convirtió en la última consola fabricada por Sega. Aunque Dreamcast no alcanzó los resultados comerciales esperados, con el tiempo fue reconocida por su catálogo y por la incorporación de funciones en línea.

En 2001, tras la muerte de Isao Okawa, Sato asumió la presidencia de Sega y ocupó el cargo hasta 2003. Durante ese período supervisó la transición de la compañía fuera del negocio del hardware, decisión que marcó el cierre de su etapa como fabricante de consolas y su paso a desarrolladora y editora de videojuegos.

El fallecimiento de Sato se produjo pocos meses después de la muerte del cofundador de Sega, David Rosen, quien murió en diciembre a los 95 años.