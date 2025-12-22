El desarrollador de videojuegos Vince Zampella, de 55 años, murió el domingo tras un accidente automovilístico en la autopista Angeles Crest, en el condado de Los Ángeles. Según el informe de la Patrulla de Caminos de California (CHP), el vehículo que conducía, un Ferrari 296 GTS, se estrelló contra una barrera de concreto y se incendió. Zampella fue declarado muerto en el lugar, mientras que un pasajero que lo acompañaba falleció posteriormente en un hospital.

El siniestro ocurrió alrededor de las 12:45 p.m. en una zona montañosa cerca de Altadena. De acuerdo con la CHP, el automóvil se desvió de la vía por causas que aún se investigan. Un dispositivo Apple envió automáticamente la alerta de emergencia mediante conexión satelital. Un testigo proporcionó video del impacto que muestra al vehículo perder el control poco después de salir de un túnel.

El legado de Vince Zampella

Zampella fue uno de los fundadores de Infinity Ward, estudio responsable de los primeros títulos de la saga Call of Duty, que redefinió el género de los juegos de disparos en primera persona. En 2010 creó Respawn Entertainment, con sede en Chatsworth, California, desde donde lideró la producción de títulos como Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends y la serie STAR WARS Jedi.

Respawn fue adquirida por Electronic Arts (EA) en 2017, compañía en la que Zampella también dirigía DICE Los Ángeles, el estudio encargado de la franquicia Battlefield. EA calificó su fallecimiento como «una pérdida inimaginable» y destacó la influencia del desarrollador en la evolución del entretenimiento interactivo.

Por su parte, Infinity Ward expresó que Zampella «siempre ocupará un lugar especial» en su historia y reconoció su papel en la creación de experiencias de juego que marcaron a millones de jugadores. Su carrera comenzó en 2002 con Medal of Honor: Allied Assault, título que abrió el camino a su siguiente proyecto, Call of Duty, lanzado en 2003.

Las autoridades continúan analizando las causas del accidente, ocurrido en un tramo de carretera conocido por su trazado estrecho y curvas pronunciadas. No se difundió información sobre la identidad del acompañante que viajaba con Zampella.