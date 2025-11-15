La franquicia Sharknado prepara su retorno con una película de orígenes que marcará el regreso del director Anthony Ferrante y del estudio The Asylum, responsables de los seis filmes anteriores. La nueva entrega, titulada «Sharknado Origins», comenzará su rodaje antes de que termine 2025 y tiene previsto su estreno para el verano estadounidense de 2026, según confirmó Variety. El proyecto servirá como precuela ambientada antes de la primera cinta de 2013, y contará la historia de cómo comenzó el primer tornado de tiburones que dio origen a la saga.

El filme presentará versiones adolescentes de Fin y April, los protagonistas interpretados originalmente por Ian Ziering y Tara Reid. La trama los mostrará durante un verano idílico que se ve interrumpido por el inesperado surgimiento del primer fenómeno meteorológico que lanza tiburones desde el océano. El elenco aún no ha sido confirmado, pero los productores adelantaron que el anuncio de los intérpretes llegará próximamente.

Una nueva mirada a la locura de Sharknado

The Asylum, productora especializada en películas de bajo presupuesto, retoma así una de sus franquicias más rentables. El director Ferrante, quien estuvo al frente de todas las entregas previas, volverá a dirigir esta séptima parte que promete mantener el tono irónico característico de la saga. Según las descripciones oficiales, la película combinará el humor autorreferencial con los elementos de desastre que convirtieron a la serie en un fenómeno cultural.

El primer Sharknado, estrenado por Syfy en julio de 2013, se transformó en un éxito inesperado gracias a su premisa absurda; tornados que arrojan tiburones sobre Los Ángeles y a la repercusión viral en redes sociales. Con un presupuesto de apenas un millón de dólares, la cinta dio lugar a cinco secuelas y tres spin-offs, consolidando una de las franquicias más reconocibles del cine B. Entre sus múltiples cameos figuraron personalidades como David Hasselhoff, George R.R. Martin y Olivia Newton-John.

La última entrega, «The Last Sharknado: It’s About Time», se estrenó en 2018 y fue presentada como el cierre de la serie. Sin embargo, Sharknado Origins abrirá una nueva etapa al relatar los sucesos previos a aquel caos inicial, explorando cómo surgió el primer vórtice marino cargado de depredadores. Por ahora, no se ha confirmado si la película se estrenará nuevamente en televisión o si tendrá lanzamiento en cines, aunque The Asylum mantiene la meta de presentarla antes de que concluya el verano de 2026.