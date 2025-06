Netflix planea inaugurar a finales de 2025 sus primeros centros de entretenimiento permanente conocidos como «Netflix House». Se trata de espacios físicos, tipo parque temático en interiores, donde los visitantes podrán explorar versiones inmersivas de series y películas populares del catálogo de la plataforma, acompañadas de restaurantes, tiendas, juegos interactivos y eventos especiales.

Las dos primeras sedes estarán ubicadas en centros comerciales de Estados Unidos. Específicamente en las ciudades de Filadelfia y Dallas, y una tercera abrirá en Las Vegas para el año 2027.

Cada una de estas instalaciones superará los 9.000 metros cuadrados, funcionará todo el año y contará con una programación que se actualizará con frecuencia. La sede de Filadelfia estará dentro del King of Prussia Mall y la de Dallas en el Galleria Dallas. Ambas tomarán el lugar de antiguos grandes almacenes y estarán acompañadas por Netflix Bites, un restaurante con comida y coctelería inspirada en personajes y escenas de las producciones del servicio.

¿Qué ofrecerá cada Netflix House?

Los contenidos serán distintos en cada sede. En Dallas, el recorrido incluirá «Stranger Things: Escape the Dark», una experiencia ambientada en Hawkins donde los participantes deberán encontrar a tres personas desaparecidas, y «Squid Game: Survive the Trials», una recreación permanente de la popular serie de supervivencia surcoreana. Además, habrá una zona llamada Netflix RePLAY con desafíos físicos, salas narrativas interactivas y videojuegos con estética retro.

Filadelfia tendrá experiencias como «Wednesday: Eve of the Outcasts», que transforma una feria escolar en un entorno oscuro y surrealista al estilo de Merlina. «One Piece: Quest for the Devil Fruit», una misión contrarreloj con obstáculos, villanos y marinos; y «Netflix Virtuals», juegos en realidad virtual desarrollados junto a Sandbox VR. También incluirá un minigolf de nueve hoyos con elementos de historias de la plataforma y el Tudum Theater, un cine para proyecciones especiales, trivias y eventos en vivo.

Ambos espacios incorporarán elementos visuales, juegos o ambientes inspirados en títulos como Bridgerton, Knives Out, Big Mouth, Love Is Blind, Floor Is Lava, Outer Banks, Money Heist y Army of the Dead. Netflix adelantó que tanto los escenarios como la tienda de merchandising y el menú del restaurante se renovarán con regularidad para que cada visita sea diferente.

Aunque estas serán las primeras sedes fijas de Netflix House, la empresa ya venía experimentando con instalaciones temporales en ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Londres. Según datos de la compañía, más de 10 millones de personas participaron en una cuarentena de experiencias previas en al menos 300 ciudades.