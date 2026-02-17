Una verdadera sorpresa vivieron anoche los fanáticos de la lucha libre cuando en la transmisión internacional de Monday Night RAW de la WWE se vio un cartel con la frase «Chúpalo Karol Dance». Mensaje que fue desplegado mpor una familia chilena que estaba presente en el espectáculo y que fue emitido por Netflix y visto por millones de personas.

El mensaje, captado por las cámaras detrás de los comentaristas, aludió al exrostro televisivo Karol Lucero, conocido como Karol Dance, y se viralizó en redes sociales. Y el hecho currió mientras el programa mostraba una serie de luchas y careos en camino a WrestleMania, incluyendo un cara a cara entre la campeona chilena Stephanie Vaquer y Liv Morgan, quien aparece como su posible rival en el evento anual.

Cartel contra Karol en plena transmisión

Durante un segmento en que los comentaristas Corey Graves y Michael Cole estaban en pantalla, una madre y su hijo, ambos con camisetas de Coquimbo Unido, aparecieron justo detrás sosteniendo pancartas.

LA FOTO ES REAL

GRACIA POR TANTO FAMILIA CAMPOS ALVAREZ

CHUPALO KAROL DANCE https://t.co/G4OwSzvCDi pic.twitter.com/338oRkqaan — Pepo (@pepokiss) February 17, 2026

En un primer momento, se observó un saludo a la «Familia Campos Álvarez». Luego mostraron un mensaje de apoyo a Stephanie Vaquer, acompañado de una bandera chilena y la consigna «Stephanie Vaquer la primera».

Segundos después, al advertir que estaban siendo enfocados, dieron vuelta uno de los carteles y exhibieron la frase «Chúpalo Karol Dance». Recordemos que esta consigna se masificó en 2019 en el contexto del estallido social en Chile y está dirigida contra el exintegrante del programa juvenil Yingo.

Tras la emisión, el momento circuló ampliamente en plataformas digitales. La propia familia consultó en redes sociales si los televidentes habían alcanzado a ver sus letreros, lo que motivó múltiples respuestas afirmativas.