Apple anunció que John Ternus asumirá como nuevo CEO a partir del 1 de septiembre de 2026, en reemplazo de Tim Cook, quien pasará a ocupar el cargo de presidente ejecutivo del directorio. La designación marca el primer cambio en la dirección ejecutiva en 15 años y sitúa al actual responsable de ingeniería de hardware al frente de una de las mayores compañías tecnológicas del mundo.

El relevo es un proceso de sucesión planificado y a largo plazo que ya está aprobado por la junta directiva. Cook continuará en funciones durante el verano estadounidense para facilitar la transición y luego mantendrá un trabajo vinculado a la relación de la empresa con responsables políticos.

¿Quién es John Ternus, el nuevo CEO de Apple?

John Ternus tiene alrededor de 25 años de trayectoria dentro de Apple y desarrolló casi toda su carrera en el área de ingeniería de hardware. Se incorporó en 2001 al equipo de diseño de productos y ascendió hasta convertirse en vicepresidente en 2013, antes de asumir como vicepresidente senior en 2021.

Durante ese periodo, supervisó el desarrollo de importantes productos como el iPhone, iPad, Mac, AirPods y Apple Watch, además de participar en la transición hacia chips propios de la compañía. También lideró proyectos recientes, entre ellos el MacBook Neo y nuevas generaciones de iPhone.

Eso sí, su perfil se ha caracterizado por una baja exposición pública fuera del entorno de Apple, pese a haber ocupado posiciones centrales en el desarrollo de productos. Y según distintas fuentes, fue considerado durante años como uno de los principales candidatos para suceder a Cook.

Trayectoria y próximos desafíos

Antes de asumir el cargo ejecutivo, Ternus dirigía todos los movimientos de ingeniería en hardware de la empresa. Su experiencia incluye el trabajo en materiales, durabilidad de dispositivos y avances en sostenibilidad, como el uso de aluminio reciclado y nuevas técnicas de fabricación.

Nacido en torno a mayo de 1975, sí, digo «en torno» porque ni siquiera se sabe (por ahora) con exactitud su fecha de nacimiento, y con formación en ingeniería mecánica por la Universidad de Pensilvania, inició su carrera profesional en la empresa Virtual Research Systems antes de unirse a Apple.

Este cambio de liderazgo se da en una situación en que la compañía enfrenta dificultades vinculadas a la competencia en inteligencia artificial, la gestión de su cadena de suministro y una constante inspección regulatoria en distintos mercados. Analistas también señalan la necesidad de fortalecer la posición de Apple en nuevas áreas tecnológicas y mantener su competitividad global.

Además, Ternus deberá asumir funciones más allá del desarrollo de productos, propias de lo que significa ser un presidente ejecutivo. Incluso la relación con gobiernos y actores políticos, en un entorno que más encima está muy marcado por tensiones comerciales y geopolíticas.