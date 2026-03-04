¡Los rumores resultaron ciertos! Finalmente, Apple presentó una nueva MacBook de entrada. ¿Su nombre? MacBook Neo, una portátil que se convierte en el modelo más barato de esta línea con un precio inicial de $599 dólares. El equipo viene con un chip A18 Pro (en vez de la línea «M»), una pantalla de 13 pulgadas y hasta 16 horas de batería.

El procesador A18 Pro es el mismo chip usado en la serie iPhone 16 Pro, con CPU de seis núcleos, GPU de cinco núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos. Apple posiciona a esta laptop como un equipo para tareas cotidianas como navegación web, edición básica de fotos y aplicaciones con funciones de inteligencia artificial que se ejecutan directamente en el dispositivo.

MacBook Neo: especificaciones y precio

MacBook Neo parte con 8 GB de memoria unificada y 256 GB de almacenamiento en su configuración base. Apple ofrece una variante por $100 dólares adicionales que duplica el almacenamiento e incorpora Touch ID en el teclado.

El equipo mantiene una carcasa de aluminio y pesa alrededor de 1,22 kilogramos. Incluye una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas con resolución 2408 × 1506 y brillo de 500 nits. También trae cámara FaceTime HD de 1080p, micrófonos duales y altavoces compatibles con Dolby Atmos y audio espacial.

En conectividad, ofrece dos puertos USB-C, un conector para auriculares, Wi-Fi 6E y Bluetooth 6. Ambos puertos USB-C permiten cargar el equipo, que no incluye conector MagSafe. El dispositivo se vende en cuatro colores: plata, índigo, blush y citrus.

Según Apple, el chip A18 Pro permite ejecutar tareas diarias con mayor eficiencia energética y soporta funciones de Apple Intelligence gracias al Neural Engine integrado. El portátil también funciona sin ventilador, como el MacBook Air, lo que implica un funcionamiento silencioso.

Recortes de hardware

¿Y cómo hizo Apple para vender un computador más barato? Porque la frase «bajar de precio» no está precisamente en el núcleo de esta compañía. Entonces, ellos eliminaron algunas funciones presentes en otros modelos. Por ejemplo: el trackpad del MacBook Neo prescinde de la tecnología Force Touch, que utiliza retroalimentación háptica en lugar de un mecanismo físico.

La pantalla también quita algunas características presentes en otros Mac. No incluye True Tone ni soporte para la gama de color P3, elementos habituales en portátiles más caros de la compañía.

El dispositivo de igual forma corre el sistema operativo de escritorio de la manzana, es decir, macOS Tahoe y es compatible con aplicaciones propias como Safari, Pages y Messages, además de software de terceros. Apple dijo que el equipo puede integrarse con iPhone mediante funciones de continuidad como Handoff, Universal Clipboard y iPhone Mirroring.