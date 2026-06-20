El Ministerio de Seguridad del Estado de China advirtió una situación de seguridad marítima bastante particular: el supuesto uso de tortugas y peces espías equipados con sensores para recopilar información sensible en aguas cercanas al país. Todo como parte de operaciones de inteligencia extranjeras destinadas a obtener datos oceanográficos y elaborar mapas submarinos de interés estratégico.

Esta acusación fue publicada en WeChat, donde el ministerio afirmó que en los mares que rodean a China se desarrolla una «guerra secreta invisible» y que agencias extranjeras llevan años recolectando información marítima mediante nuevas herramientas de espionaje. Las autoridades no apuntaron a ningún país o agencia específica, ni detallaron dónde habrían sido detectados los animales o dispositivos mencionados.

Tortugas espías en aguas chinas

De acuerdo con el ministerio, algunos animales marinos de gran tamaño fueron hallados con sensores adheridos para desplazarse por zonas determinadas, registrar información sobre temperatura del agua, salinidad y corrientes oceánicas, y posteriormente transmitir esos datos a satélites en el extranjero.

Esa información podría utilizarse para construir mapas submarinos de la costa china, analizar actividades navales y detectar vulnerabilidades en las defensas marítimas del país. También afirmaron que la recopilación de datos permitiría monitorear recursos estratégicos, incluidos yacimientos de petróleo y gas ubicados mar adentro.

La publicación incluyó referencias a otros sistemas que, según China, son parte de estas actividades. Entre ellos mencionó boyas de detección, equipos instalados en embarcaciones y un nuevo tipo de planeador oceánico impulsado por el movimiento de las olas y energía solar.

Algunas boyas encontradas en el mar estaban equipadas con sensores meteorológicos capaces de rastrear en tiempo real firmas acústicas de submarinos chinos. Respecto de los planeadores oceánicos, aseguró que podían transmitir información ambiental de interés militar y datos sobre la actividad de embarcaciones.

Recompensas para quienes detecten equipos de espionaje

Y no solo bastó con la acusación. Las autoridades llamaron a investigadores, pescadores y propietarios de embarcaciones a mantenerse atentos y reportar cualquier dispositivo o equipo sospechoso encontrado en el mar. También recomendaron realizar controles de seguridad sobre equipamiento recibido desde el extranjero.

China mantiene desde hace años advertencias sobre presuntas operaciones de inteligencia en zonas marítimas cercanas, incluidas áreas como el mar de China Meridional, el mar de China Oriental y el estrecho de Taiwán. En una denuncia previa, el país afirmó haber identificado estructuras submarinas que podrían servir para guiar el tránsito de submarinos extranjeros.

Para quienes colaboren en la detección de este tipo de dispositivos habrá recompensas monetarias que pueden oscilar entre 50.000 y 500.000 yuanes para pescadores que entreguen equipos considerados sospechosos.