Ryan Reynolds protagonizó una de las grandes sorpresas de la San Diego Comic-Con al recorrer el centro de convenciones caracterizado como Deadpool sin revelar su identidad y, horas más tarde, aparecer en el escenario durante el panel de Marvel Studios dedicado a Avengers: Doomsday. Una intervención que alimentó las especulaciones sobre el futuro del personaje, pero no confirmó oficialmente su participación en la película.

El actor pasó desapercibido entre cientos de asistentes disfrazados gracias a una variante de su traje inspirada en un «esmoquin canadiense», confeccionada en mezclilla gris y negra. Más tarde, Robert Downey Jr. lo señaló desde el escenario de Hall H y Reynolds reveló que era el mismo Deadpool con el que numerosos fanáticos se habían fotografiado durante la jornada.

El anonimato como parte del espectáculo

La aparición se produjo durante la presentación de Avengers: Doomsday en Hall H. Reynolds subió al escenario junto a integrantes del elenco, entre ellos Robert Downey Jr. y Paul Rudd, e interpretó a Deadpool con el tono humorístico habitual del personaje.

The fans got Deadpool off the ground so many years ago. Yesterday, 10 years after the first film and exactly 2 years after Deadpool & Wolverine, I felt so lucky to be on the #SDCC floor with everyone whose unapologetic devotion brings so much joy to this world. pic.twitter.com/IM7DSIjNfs — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 26, 2026

Durante el intercambio, preguntó en tono de broma cuándo comenzaría el rodaje de la película, a lo que Downey Jr. respondió: «Ya está terminada». Reynolds insistió preguntando si habría filmaciones adicionales o cambios de última hora, mientras Paul Rudd respondió con otra broma cuando Deadpool volvió a mencionar por qué Thor estaba llorando, una referencia a Deadpool & Wolverine.

Fuera del escenario, Reynolds publicó un video mostrando cómo recorrió la convención completamente disfrazado antes del panel. En el mensaje agradeció a los asistentes por su entusiasmo y destacó que pudo caminar por el recinto sin asistentes de seguridad, barreras ni restricciones, describiendo la experiencia como un regalo. También agradeció a quienes participan cada año con elaborados cosplays y construyen el ambiente del evento.

¿Estará Ryan Reynolds en la próxima Avengers?

Aunque la aparición de Reynolds en Hall H provocó nuevas especulaciones, Marvel no anunció que Deadpool forme parte del elenco de Avengers: Doomsday. La presentación sirvió principalmente como una intervención sorpresa dentro del panel, sin confirmar oficialmente el regreso del personaje a esa historia.

El traje también llamó la atención por su diseño. En lugar del clásico uniforme rojo, Reynolds utilizó una versión gris y negra confeccionada en mezclilla, con detalles oscuros en la máscara y los hombros, además de un parche con la bandera canadiense en el pecho. El cambio de apariencia ayudó a mantener su identidad oculta mientras caminaba entre el público antes del evento principal.

La aparición coincidió con las declaraciones que el propio actor realizó días antes sobre el futuro del personaje. Reynolds dijo que ya trabaja en otro proyecto protagonizado por Deadpool y comentó que todavía existen historias de los cómics que le gustaría adaptar, mencionando especialmente trabajos de Fabian Nicieza y Gerry Duggan.

También indicó que eventualmente habrá una nueva película del personaje, aunque anteriormente había sugerido que no tenía prisa por realizar un Deadpool 4 tradicional y que exploraba un proyecto distinto relacionado con Wade Wilson y personajes de los X-Men.