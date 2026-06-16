La discusión por el denominado «Registro de Vándalos» abrió una duda que va mucho más allá de las incivilidades que busca sancionar el proyecto. Durante las últimas horas, parlamentarios y autoridades debaten si quienes organizan rifas, loterías o bingos podrían enfrentar consecuencias por actividades que no cuenten con las autorizaciones exigidas por la ley.

Por lo mismo, la controversia instaló una pregunta que miles de personas se hacen cada año: ¿son legales estas iniciativas en Chile y qué requisitos deben cumplir?

El tema no es menor. Las rifas y bingos forman parte de una práctica habitual para financiar tratamientos médicos, ayudar a familias afectadas por emergencias, recaudar fondos para clubes deportivos o sostener actividades comunitarias.

Además, y en paralelo a la beneficencia, en redes sociales se multiplican los sorteos organizados por particulares e influencers, un escenario que no siempre encaja en las mismas reglas porque buscan hacer negocio.

Rifas y bingos en el Registro de Vándalos

Desde los partidos políticos contrarios al gobierno de Kast, se advirtió que algunas conductas sancionadas por la legislación vigente podrían derivar en la incorporación de personas a este registro, incluyendo casos relacionados con rifas o sorteos realizados fuera de las normas establecidas.

Desde el oficialismo respondieron que el proyecto no busca prohibir los bingos ni las rifas comunitarias, pero recalcaron que estas actividades deben cumplir la legislación vigente. Fue precisamente esa aclaración la que volvió a poner atención sobre una normativa que muchos desconocen.

En Chile actualmente sí existen distintas reglas según el tipo de actividad y quién la organiza. No todas las rifas ni todos los sorteos están sujetos al mismo régimen legal.

Uno de los cambios más importantes ocurrió en 2015 con la entrada en vigencia de la Ley 20.851. La norma permitió que organizaciones sin fines de lucro puedan realizar bingos, rifas, loterías y sorteos similares de manera no habitual y en el ámbito local, siempre que tengan fines solidarios, benéficos o estén destinados a financiar sus propias actividades.

La ley incluye a juntas de vecinos, organizaciones comunitarias, centros de padres, centros de alumnos, sindicatos, asociaciones gremiales, organizaciones deportivas y otras entidades sin fines de lucro. En estos casos, la actividad no se considera un juego de azar y tampoco genera responsabilidad penal, siempre que cumpla las condiciones establecidas por la norma.

Además, la organización solo debe informar la realización de la actividad al municipio respectivo con al menos 24 horas de anticipación.

Cuándo se necesita autorización para una rifa o sorteo

La situación cambia cuando se trata de rifas, sorteos o colectas que exceden el ámbito local o son organizados bajo otros mecanismos.

Según la información oficial en ChileAtiende, las actividades que abarcan dos o más regiones deben solicitar autorización a la Subsecretaría del Interior. Si la actividad se desarrolla en una sola región, la autorización corresponde a la Delegación Presidencial Regional, mientras que las actividades de alcance comunal deben gestionarse ante la municipalidad respectiva.

La misma ficha indica que el permiso está dirigido a determinadas instituciones con personalidad jurídica vinculadas a fines de beneficencia, asistencia social, educación o caridad, además de entidades como Bomberos, mutuales e instituciones deportivas.

Para obtener la autorización se exige una serie de antecedentes, entre ellos la identificación de la organización, el detalle de los bienes que serán sorteados, el destino de los fondos recaudados y documentación que acredite la personalidad jurídica de la entidad.

La solicitud, además, debe presentarse con al menos 90 días hábiles de anticipación.

Personas naturales, influencers y el Registro de Vándalos

La discusión también puso atención sobre un fenómeno cada vez más frecuente: las rifas y sorteos realizados por particulares a través de Instagram, Facebook, TikTok u otras plataformas digitales. En los últimos años, se han multiplicado los casos de personas que venden números para sortear vehículos, viviendas, dinero u otros bienes entre seguidores repartidos en distintas regiones del país.

Para estos casos, la situación es distinta a la de los bingos y rifas comunitarias regulados por la Ley 20.851. Tanto esa norma como la Ley 10.262 y su reglamento están dirigidos principalmente a organizaciones e instituciones con personalidad jurídica y fines de beneficencia, asistencia social, educación o actividades similares.

En otras palabras, las personas naturales no aparecen expresamente contempladas entre los sujetos autorizados para organizar este tipo de actividades, al menos en las principales normas que regulan la materia.

Por eso, una de las interrogantes que dejó el debate sobre el Registro de Vándalos apunta precisamente a las rifas impulsadas por particulares e influencers. La legislación chilena establece que los juegos de azar requieren autorización legal expresa y contempla sanciones para las loterías no autorizadas.

En ese escenario, documentos de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso (2023) recuerdan que los juegos de azar están sujetos a un régimen de autorización legal expresa. Bajo esa lógica, la discusión no pasa únicamente por determinar si una rifa está prohibida, sino también por establecer qué norma habilita su realización.