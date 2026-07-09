Lenovo presentó en Chile la nueva Legion Serie 7, una familia de notebooks de alto desempeño desarrollada junto a AMD y orientada a jugadores y creadores de contenido. En un evento para la prensa local, al cual pudimos participar, la marca hizo relucir al Lenovo Legion Pro 7 (16″), un equipo que incorpora procesadores AMD Ryzen Serie 9000 HX y opciones de configuración con GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop.

Esta nueva generación apunta a usuarios que requieren un alto nivel de rendimiento para videojuegos, multitarea y cargas de trabajo profesionales. Para ello, combina hardware de última generación con un sistema de refrigeración Legion Coldfront: Vapor con HyperChamber, capaz de alcanzar hasta 275 W de potencia total (TDP), según la compañía.

Legion Serie 7 viene con procesadores Ryzen 9000 HX

Entre las principales novedades destaca la incorporación de la familia de procesadores AMD Ryzen Serie 9000 HX, liderada por el AMD Ryzen 9 9955HX3D. Lenovo nos contó que esta plataforma busca ofrecer el rendimiento necesario tanto para juegos exigentes como para tareas de creación de contenido.

La configuración también considera una pantalla PureSight OLED de 16 pulgadas con resolución WQXGA (2560 x 1600), frecuencia de actualización de hasta 240 Hz, tiempo de respuesta de 0,08 ms, compatibilidad con Dolby Vision y cobertura del 100 % del espacio de color DCI-P3. A ello se suman opciones de hasta 64 GB de memoria DDR5 y hasta 2 TB de almacenamiento PCIe Gen 5 SSD, además de una batería de hasta 99,9 Wh con carga rápida.

En materia de conectividad, el equipo trae Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, puertos USB-C con soporte DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, múltiples USB-A y conexión RJ45. También viene con un sistema de cuatro parlantes con Nahimic Audio y un teclado Legion TrueStrike con iluminación RGB por tecla y tecnología anti-ghosting.

Una máquina con especificaciones notables, pero con un precio que te hace replantear la vida. El Lenovo Legion Pro 7 (16″) con procesadores AMD Ryzen 9000 HX ya está disponible en las principales tiendas del país, con un precio desde los $4.100.000 CLP y que puede pasar los $7.000.000 CLP si aumentas el procesador, RAM y almacenamiento.