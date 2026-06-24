Según información del conocido filtrador chino, Digital Chat Station, Honor se encuentra trabajando en un nuevo teléfono equipado con una batería de 14.000mAh. Una capacidad que superaría ampliamente los 11.000mAh del reciente Honor X80 Pro Max y que, de llegar al mercado, marcaría un nuevo máximo dentro de la industria de los teléfonos inteligentes.

La información menciona que el proyecto ya entró en la fase NPI (New Product Introduction o Introducción de Nuevo Producto), una etapa de validación previa a su producción. Esto significa que el dispositivo todavía se encuentra en desarrollo y que sus especificaciones podrían cambiar antes de una eventual salida al mercado y venta.

Los rumores en torno al teléfono con batería de 14.000mAh

Aunque Digital Chat Station no mencionó explícitamente el nombre del producto en su publicación hecha en Weibo, se da por entendido que es esta marca por el reconocible emoji que siempre utiliza para identificar a Honor. Cuestión que también los propios usuarios en la red social lo identificaron de esta forma en los comentarios.

La posible llegada de una batería de 14.000mAh encaja con la estrategia que Honor ha seguido durante los últimos meses. La compañía ya introdujo dispositivos con capacidades superiores a los 10.000mAh, incluyendo la serie WIN y el Honor X80 Pro Max.

Este último incorporó una batería de 11.000mAh y, según la información publicada por medios chinos, registró una autonomía de transmisión en vivo de 26 horas, 8 minutos y 34 segundos, un resultado que fue presentado como un récord Guinness para esta categoría de uso.