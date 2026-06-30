A pocas semanas del próximo Galaxy Unpacked, una nueva filtración dejó completamente visible lo que Samsung nos presentará para su próxima generación de teléfonos plegables. Las imágenes (renderizados) muestran el supuesto Galaxy Z Fold 8 Ultra, un nuevo Fold 8 con un formato más ancho y el Galaxy Z Flip 8.

Según las filtraciones publicadas por Android Headlines, Samsung presentaría tres plegables durante el evento del 22 de julio. Las imágenes publicadas también apuntan a una reorganización de la familia Fold, donde el modelo Ultra asumiría el papel del plegable tradicional, mientras que el Fold 8 adoptaría un form factor completamente distinto.

Un Galaxy Z Fold 8 más ancho

Sin duda, la principal novedad de la filtración es la aparición del Galaxy Z Fold 8 con un formato más ancho, distinto al diseño utilizado hasta ahora por Samsung. Este equipo conviviría con el Fold 8 Ultra, que sería el sucesor directo del Galaxy Z Fold 7 y el modelo de mayor gama de la nueva familia.

Galaxy Z Fold 8.

Los rumores indican que Fold 8 tendría diferencias visibles respecto del Ultra. Entre ellas un sistema de dos cámaras traseras, mientras que el modelo Ultra mantendría una configuración de tres sensores. El nuevo modelo más ancho tendría una pantalla exterior de 5,4 pulgadas, un panel interno de 7,6 pulgadas, ambos con tasa de refresco de 120 Hz, una batería de 4.800 mAh, carga por cable de 45 W, carga inalámbrica de 25 W y un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy.

Y en paralelo, otra filtración mostró los cuatro colores previstos para Galaxy Z Fold 8: Lavender, Cream, Pistachio y Graphite. Las imágenes corresponden a renderizados compartidos por el filtrador Ahmed Qwaider, por lo que no está confirmado si provienen directamente de Samsung o si fueron elaboradas por terceros.

Certainly

These are the new colors that the Galaxy Z Fold 8 will come in



Which color did you like 🤔#galaxyzfold8 #galaxyai pic.twitter.com/39pZPMLXqT — Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) June 30, 2026

Hasta los accesorios se colaron

En las fotos también apareció un vistazo a la línea inicial de accesorios que Samsung prepararía para sus nuevos plegables. Estas incluyen fundas de fibra de aramida, carcasas transparentes, modelos de silicona y diseños con soporte integrado, además de versiones decoradas por distintos artistas.

Para el Fold 8 Ultra, las fundas de fibra de aramida aparecerían en tres colores e incorporarían un soporte trasero. También se muestran fundas de silicona con un anillo magnético compatible con carga inalámbrica y carcasas transparentes.

Fold 8 Ultra y Flip 8.

El Galaxy Z Fold 8 repetiría buena parte de esa oferta, aunque adaptada a su nuevo formato más ancho. Las carcasas transparentes incluirían ilustraciones atribuidas a Esther Kim, Joker y Kakao Corp., mientras que algunos colores de las fundas de silicona variarían para combinar con el acabado del teléfono.

En el caso del Galaxy Z Flip 8, se ven fundas de silicona con un aro para sujetar el equipo y carcasas transparentes con anillo magnético. También aparecen diseños ilustrados por Esther Kim, Joker y Kakao Corp.