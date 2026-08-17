La actriz Hayden Panettiere falleció a los 36 años en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, después de que un conocido alertara a los servicios de emergencia porque la actriz estaba inconsciente. La policía y los equipos médicos acudieron al lugar ayer (16 de agosto) y, por ahora, no encontraron indicios de intervención de terceros ni circunstancias sospechosas.

La llamada al 911 se hizo cerca de las 13:51 horas. Según el reporte del despacho de emergencias, la persona que llamó informó que había una mujer inconsciente y en paro cardíaco. Los paramédicos intentaron reanimarla y Panettiere fue declarada muerta a las 14:32.

Informes preliminares de la muerte de Hayden Panettiere

El audio de despacho obtenido durante la emergencia incluyó referencias a una «sobredosis» y un «paro cardíaco». Sin embargo, esos antecedentes no establecen por sí mismos la causa oficial de muerte, que deberá determinarse después de la autopsia.

Los registros sobre las maniobras de reanimación también presentan una precisión importante. Mientras los antecedentes difundidos sobre la emergencia describen el uso de técnicas de soporte cardíaco avanzado, la policía informó que no confirmó que esas técnicas fueran utilizadas. La información disponible sí señala que los paramédicos realizaron compresiones torácicas.

La investigación quedó a cargo del Departamento de Policía de Greenville y de la Oficina del Forense del Condado de Greenville. Un portavoz policial señaló que la revisión preliminar no había detectado señales de una acción criminal o circunstancias sospechosas y confirmó que un conocido de Panettiere realizó la llamada al 911. La identidad de la persona que efectuó esta llamada no ha sido revelada públicamente.

El fallecimiento de la actriz fue confirmado anoche por su representante. Su padre, Skip Panettiere, la describió como «una luz increíble y una fuerza de la naturaleza» que llevó amor y alegría a quienes la conocieron y a las millones de personas que la vieron en pantalla.

Panettiere comenzó su carrera como actriz infantil y alcanzó reconocimiento por sus papeles en Heroes y Nashville. También interpretó a Kirby Reed en Scream 4 y retomó ese personaje en Scream VI. Según la información publicada, su último papel fue en el thriller Sleepwalker, que además produjo ejecutivamente.

La actriz dejó una hija de 11 años, Kaya, fruto de su relación con su exnovio y exdeportista Wladimir Klitschko.