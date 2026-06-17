LEGO anunció el lanzamiento de su primera máquina de Pinball completamente funcional y construida con bloques. El nuevo set «LEGO Icons Arcade Pinball Machine» viene con sistemas mecánicos operativos, una temática espacial y más de 2.000 piezas.

La compañía presentó el modelo como una máquina de pinball jugable a escala de sobremesa. El set incluye un lanzador de bola accionado por resorte, flippers funcionales, bumpers giratorios y una rampa elevada que permite recrear elementos característicos de las máquinas arcade tradicionales.

¿Qué trae la máquina de Pinball de LEGO?

Identificado con el número 11374, el nuevo set está compuesto por exactamente 2.274 piezas y desarrolla una historia con ambientación espacial. Los jugadores deben intentar reunir a un astronauta clásico con un bebé astronauta mediante impactos sobre distintos objetivos del tablero, incluida una diana con forma de asteroide que activa parte de la mecánica del juego. Además, incorpora una barra de progreso integrada que puede reiniciarse para volver a jugar.

El modelo fue diseñado para adultos y aficionados a los juegos clásicos. Una vez terminado, también puede utilizarse como pieza de exhibición. Sus dimensiones superan los 24 centímetros de alto, 38 centímetros de largo y 28 centímetros de ancho.

La construcción incluye dos minifiguras: un astronauta clásico y un bebé astronauta, personaje conocido entre los aficionados como «space baby». Para facilitar el montaje, los usuarios podrán apoyarse en la aplicación LEGO Builder, que ofrece instrucciones tridimensionales con opciones para acercar, rotar y seguir el avance de la construcción.

Su venta comenzará el 1 de julio de 2026 para los miembros de LEGO Insiders, mientras que la comercialización general está fijada para el 4 de julio a través de LEGO.com y tiendas oficiales de la marca. ¿Y a cuánto? El precio anunciado para Estados Unidos es de $229,99 USD.