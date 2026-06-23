La franquicia infantil «El autobús mágico» («Magic School Bus» en inglés) volverá al cine con una adaptación ‘en carne y hueso’ (live-action) y que quedó en manos de Legendary Entertainment. El proyecto tendrá a Elizabeth Banks en el papel de la profesora Ms. Frizzle y con Rob Letterman, director de Detective Pikachu, a cargo de la dirección y el guion.

El proyecto de hacer esta película toma impulso nuevamente después de varios años en desarrollo. Originalmente, Universal había anunciado una versión cinematográfica en 2020, pero los derechos expiraron y posteriormente pasaron a Legendary, que ahora desarrolla esta adaptación junto con Scholastic Entertainment.

El autobús mágico cambia de manos en el volante

Según lo que se sabe hasta ahora, Letterman escribirá el guion y dirigirá la película, ampliando la relación previa que tuvo con Legendary tras su trabajo en Detective Pikachu. También tiene experiencia con producciones de Scholastic, ya que dirigió la adaptación cinematográfica de Goosebumps estrenada en 2015.

Banks, que ya estaba vinculada con la versión anunciada en 2020 de Universal, se mantiene como protagonista y además participará en la producción. El equipo de productores incluye a Scholastic Entertainment, Brownstone Productions, Marc Platt Productions y Legendary.

La película se basará en la serie de libros creada por Joanna Cole y Bruce Degen, cuyo primer volumen se publicó en 1986. Las historias siguen a la profesora Valerie Frizzle y a su grupo de estudiantes durante excursiones educativas realizadas a bordo de un autobús capaz de transformarse según las necesidades de cada aventura.

A lo largo de los años, la franquicia se expandió más allá de los libros. La querida adaptación animada contó con Lily Tomlin como la voz de Ms. Frizzle en inglés y se convirtió en una de las producciones infantiles más reconocidas de la mitad de los 90.

Por ahora, no se han entregado detalles específicos de la trama, ni existe una fecha de estreno confirmada.