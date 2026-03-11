A pocos días de los Oscar, la actriz generada por inteligencia artificial, Tilly Norwood, lanzó una canción y videoclip llamados «Take the Lead». Todo esto en un intento de responder a las críticas que rodean a su existencia dentro de la industria del entretenimiento. El proyecto, desarrollado por la productora británica Particle6, funciona como una pieza promocional previa al anunciado debut actoral del personaje y un nuevo universo virtual.

El video (que pudiste ver al inicio de este artículo) muestra a Norwood durante 4 minutos en una serie de escenas que simulan la vida de una celebridad: canta en azoteas de Londres, posa para sesiones fotográficas, aparece en programas de televisión y actúa en conciertos de estadio. Todo ocurre entre elementos visuales cada vez más extraños, como flamencos rosados gigantes, delfines voladores y una escena en la que el personaje intenta demostrar que es humano superando un CAPTCHA, un detalle que subraya el tipo de ironía involuntaria que rodea al proyecto.

Tilly Norwood canta para defender la IA

La canción «Take the Lead» intenta abordar directamente el rechazo que provocó la presentación pública del personaje el año pasado. En la letra, Norwood afirma que la inteligencia artificial no es el enemigo y anima a los actores a crear sus propios avatares digitales para no quedarse atrás en la industria.

El tema se basa en un escrito hecho por Eline van der Velden, fundadora de Particle6 y responsable de crear al personaje. Según la propuesta del video, el proyecto busca poner en primer plano la creatividad humana detrás de la tecnología, aunque la canción está generada mediante el sistema de IA Suno y el resto del material se produjo con distintas herramientas de inteligencia artificial. En otras palabras, todo lo que está en este video, no es real.

Para construir la actuación del personaje digital, van der Velden interpretó físicamente las escenas mediante captura de movimiento, un proceso que luego se transformó en la versión virtual de Norwood. Además, la producción subraya que el video involucró a 18 personas reales, entre productores, diseñadores, editores y un actor, en un intento evidente de demostrar que el proyecto no pretende prescindir completamente del trabajo humano.

El universo virtual de «Tillyverse»

Particle6 aprovechó de presentar a “Tillyverse”, un entorno digital donde múltiples personajes creados con inteligencia artificial protagonizarán proyectos audiovisuales. Según la compañía, el personaje tendrá su debut oficial como actor de IA más adelante este año.

La aparición pública de Norwood ya había generado controversia en Hollywood el año pasado, cuando se evidenció que agentes estaban considerando representar al personaje. La posibilidad de incorporar intérpretes generados por inteligencia artificial provocó críticas de actores y organizaciones del sector, que cuestionaron el impacto potencial de este tipo de experimentos en la industria audiovisual.