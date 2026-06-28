Desde hace tiempo está el rumor de que Apple prepara su primer MacBook con pantalla táctil y que su lanzamiento está pensado para fines de 2026 o comienzos de 2027. Ahora la nueva información indica que este eventual equipo no debutaría con los chips M6 Pro y M6 Max.

Según un reporte de Bloomberg, el nuevo modelo utilizará los actuales M5 Pro y M5 Max, una decisión que mantiene el calendario de lanzamiento pese a los cambios en la hoja de ruta de los procesadores de la compañía. Este medio también indica que ya se estaría en segunda generación de este mismo equipo y que usaría M7 Pro y M7 Max para fines de 2027.

MacBook táctil: un debut con M5 Pro y M5 Max

Estos nuevos modelos con pantalla táctil de la portátil de la manzana llegarán en versiones de 14 y 16 pulgadas, debutando con una característica que Apple rechazó públicamente durante años. Sobre todo pensando que el iPad era únicamente la portátil de trabajo táctil.

Además de este nuevo panel para tocar, los computadores traerían pantallas OLED, otro cambio importante para la familia Mac. En Bloomberg también se habla de que Apple reemplazará la actual muesca por Dynamic Island, una interfaz que hasta ahora solo estaba presente en el iPhone.

Y el rediseño no se limitará a esos cambios. Los MacBook tendrán una actualización de diseño industrial, la primera modificación visual relevante en los modelos profesionales desde 2021.