La esperada «Shrek 5» ya tiene su primer tráiler. Universal Pictures presentó un adelanto de la nueva película animada que reúne nuevamente a Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz como las voces de Shrek, Burro y Fiona, además de incorporar a Zendaya, Marcello Hernández y Skyler Gisondo como los hijos de la pareja protagonista.

El estreno de la película está programado para el 30 de junio de 2027, más de 17 años después de Shrek Forever After, la última entrega principal de la saga estrenada en 2010. El nuevo adelanto da las primeras pistas sobre la historia, aunque todavía no revela detalles concretos sobre el conflicto central ni sobre las razones que llevan a los protagonistas a su situación final.

Lo que muestra el primer tráiler de Shrek 5

Este clip promocional arranca con un repaso al cuento original de Shrek, Fiona y Burro antes de que este último interrumpa la narración para hablar de un cambio de imagen. A partir de ahí, el grupo emprende un nuevo viaje por escenarios desconocidos.

Shrek, su familia y Burro se trasladan a un reino llamado Further, Further Away, una ubicación inédita dentro de la franquicia. El avance muestra distintos encuentros durante el recorrido, incluyendo a un gigantesco agente policiaco y a un muñeco de nieve deteriorado que parodia a Olaf, el personaje de Frozen.

También reaparece Gingy, el Hombre de Jengibre, en una de las escenas que más comentarios generó tras la publicación del tráiler. Aunque el adelanto concluye con Shrek, Fiona, sus hijos y Burro encerrados en una celda, sin explicar qué ocurrió para que terminaran arrestados.

El regreso de la familia de Shrek

Además de los protagonistas habituales, la película incorpora a los tres hijos de Shrek y Fiona. Zendaya interpreta a Felicia, mientras que Marcello Hernández y Skyler Gisondo dan voz a Fergus y Farkle, respectivamente.

Sin embargo, el tráiler prácticamente no muestra a Felicia. Aunque la actriz fue presentada anteriormente como parte importante de la historia, las imágenes difundidas se concentran en Shrek, Fiona, Burro y los dos hijos varones. La ausencia casi total del personaje en el avance llamó la atención porque sí aparece mencionado dentro del elenco oficial de la película.

Y, como pueden ver, solo se ve de fondo sobre una escoba en este clip de casi 2 segundos.