Las redes móviles en Chile continúan incorporando nuevas capacidades técnicas para mejorar su desempeño. En ese escenario, WOM inició pruebas con tecnología 5G Advanced en su red 5G mediante la implementación de 1024 QAM, una técnica de modulación que busca aumentar la velocidad y la capacidad de transmisión de datos. Según la compañía, se trata del primer operador en Chile en desplegar esta tecnología en su red.

Las pruebas en fase piloto se desarrollan con el respaldo de Qualcomm sobre la infraestructura actual de WOM. De acuerdo con la empresa, la incorporación de 1024 QAM no requiere modificaciones físicas en la red, lo que permite potenciar el desempeño de la infraestructura existente mediante tecnologías de nueva generación.

Lo que entregará 5G Advanced

La tecnología 1024 QAM permite incrementar la cantidad de información transmitida en cada señal. Esta capacidad se traduce en un aumento de la velocidad y de la capacidad de la red, especialmente para dispositivos compatibles con este tipo de funcionalidades avanzadas.

WOM indicó que los equipos de alta gama habilitados para esta tecnología pueden experimentar mejoras en la velocidad de descarga de datos cuando se encuentran en condiciones óptimas de operación. Y ojo, las verificaciones técnicas se están realizando en modo demostración con teléfonos de las marcas Honor y Xiaomi equipados con plataformas Snapdragon de Qualcomm compatibles con capacidades avanzadas de 5G.