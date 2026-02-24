Lo hemos dicho en distintas oportunidades: Apple TV tiene probablemente las mejores producciones SCI-FI y «For All Mankind» es un excelente ejemplo. Lo bueno es que la serie se ha mantenido desde su debut en 2019 y Apple le dio el visto bueno a esta nueva y quinta temporada que ya tiene tráiler oficial. Además, la compañía confirmó que los nuevos episodios se estrenarán el 27 de marzo.

En esta nueva oportunidad, la serie retomará su historia en una versión alternativa de 2012, con un conflicto creciente entre Marte y la Tierra como eje central de la trama. Esto comenzando años después del robo del asteroide Goldilocks, hecho que permitió consolidar la presencia humana en el planeta rojo. En este contexto, la colonia de Happy Valley creció hasta albergar a miles de residentes y se convirtió en base para nuevas misiones hacia otros puntos del sistema solar.

For All Mankind: tensión política en Marte

Según el tráiler, las naciones de la Tierra ahora exigen imponer «ley y orden» en Marte, lo que intensifica la fricción con los habitantes del planeta. El adelanto anticipa un escenario de confrontación directa, con señales de una posible guerra entre ambos territorios. Míralo a continuación:

Y ojo, la historia mantiene su estructura de saltos temporales. Recordemos que la serie comenzó con una premisa alternativa en la que la Unión Soviética llegó primero a la Luna, avanzó durante cinco décadas hasta situarse en la década de 2010, cuando Marte alberga una colonia consolidada.

En la ficción, Ed Baldwin, interpretado por Joel Kinnaman, aparece ya octogenario. La nueva temporada introduce a su nieto, encarnado por Sean Kaufman, recién graduado de la secundaria y en búsqueda de su futuro en Marte.

Reparto y producción de la quinta temporada

El elenco que regresa incluye a Joel Kinnaman, Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña y Wrenn Schmidt. Entre las incorporaciones figuran Mireille Enos, quien interpreta a una integrante de la fuerza de seguridad en Marte y vuelve a compartir pantalla con Kinnaman, además de Costa Ronin, Ruby Cruz e Ines Asserson, ahora como regulares de la serie.

La temporada será de 10 episodios, con estrenos semanales cada viernes hasta el 29 de mayo.