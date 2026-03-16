La automotriz BMW empezó un piloto con robots humanoides en su planta de Leipzig, Alemania, donde una nueva máquina llamada AEON comenzó a participar en tareas de producción relacionadas con baterías de alto voltaje y componentes industriales. El programa introduce por primera vez este tipo de robots en un entorno productivo en Alemania y se suma a proyectos similares como el anunciado por Xiaomi.

El robot, desarrollado por Hexagon Robotics, mide 1,65 metros, pesa 60 kilogramos y se desplaza sobre ruedas a velocidades de hasta 2,5 metros por segundo. Su diseño incluye un torso con herramientas intercambiables, como pinzas o dispositivos de escaneo, que le permiten adaptarse a distintas funciones dentro de la planta.

¿Para qué usa BMW robots?

El despliegue de estos humanoides en Leipzig comenzó tras una fase de evaluación y pruebas de laboratorio. AEON ejecutó su primera operación en diciembre de 2025 y continuará en fase de pruebas durante abril de 2026 antes de integrarse plenamente al piloto industrial previsto para el verano alemán.

En esta etapa inicial, el robot apoya actividades en el ensamblaje de baterías de alto voltaje y en la fabricación de componentes. Las tareas se concentran en procesos repetitivos o físicamente exigentes que requieren precisión constante. El sistema también puede transportar materiales dentro de la planta y desplazarse, evitando obstáculos en el entorno.

AEON incorpora 22 sensores, incluidos cámaras periféricas, sensores infrarrojos y sistemas de navegación basados en tecnología SLAM, lo que le permite mantener una percepción espacial de 360 grados. Su funcionamiento se apoya en computadoras NVIDIA Jetson Orin y en modelos entrenados mediante simulación con la plataforma NVIDIA Isaac.

Experiencias previas y la estrategia de physical AI

El proyecto en Alemania se apoya en un piloto anterior desarrollado en la planta de Spartanburg, Estados Unidos, donde BMW probó robots humanoides creados por Figure AI. En ese programa, el robot Figure 02 trabajó durante turnos de diez horas, cinco días a la semana, manipulando piezas metálicas destinadas al proceso de soldadura.

Durante aproximadamente 1.250 horas de operación, el sistema movió más de 90.000 componentes y contribuyó a la producción de más de 30.000 vehículos BMW X3. En ese periodo también registró cerca de 1,2 millones de pasos.

Los resultados del piloto permitieron modificar los protocolos de seguridad en la planta y mejorar la conectividad 5G dentro del área de producción. Con base en esas pruebas, BMW y Figure AI comenzaron a evaluar el uso de una nueva generación de robots denominada Figure 03.

El despliegue de AEON forma parte del enfoque de «physical AI», una estrategia que combina inteligencia artificial con sistemas robóticos dentro del modelo de producción BMW iFACTORY. Para desarrollar y evaluar estas tecnologías, la empresa creó un Centro de Competencia para Physical AI en Producción, donde especialistas en robótica e inteligencia artificial analizan proyectos piloto y su posible aplicación en otras plantas del grupo.