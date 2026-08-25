Se demoraron, pero llegaron. Las renovaciones (2026) de los Mac mini y Mac Studio fueron finalmente presentados por Apple, con nuevas configuraciones pensadas para tareas profesionales y al uso local de inteligencia artificial.

Ambos equipos ya se pueden comprar en preventa y comenzarán a llegar desde el 22 de septiembre, mientras la compañía también actualizó sus opciones de conectividad y amplió las capacidades de memoria del modelo profesional.

Esta renovación mantiene las dimensiones y el diseño general de ambos computadores, pero trae diferencias importantes en configuración y precio. Ahora, el Mac mini parte en $899 USD, mientras que el Mac Studio comienza en $2.499 USD y llega hasta $5.499 USD en su configuración más potente.

Nuevas configuraciones y conectividad para Mac Mini

Esta nueva edición del Mac mini se venderá con chips M6 o M5 Pro, pero el cambio más visible para los usuarios está en las posibilidades de configuración. El modelo con M6 parte con 16 GB de memoria unificada y puede llegar a 32 GB, mientras que la versión con M5 Pro permite hasta 64 GB.

Apple también renovó la conectividad del computador compacto. Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Ethernet de 2,5 Gb/s pasan a formar parte de las características del equipo, con una opción de Ethernet de 10 Gb/s.

En los puertos traseros hay una diferencia entre las dos configuraciones: el Mac mini con M6 incorpora tres Thunderbolt 4, mientras que el modelo con M5 Pro dispone de tres Thunderbolt 5. En ambos casos se mantiene la salida HDMI, mientras que en el frontal hay dos puertos USB-C y una conexión para audífonos.

El Mac mini también puede usarse con otros equipos mediante Thunderbolt 5 para distribuir determinadas cargas de trabajo de inteligencia artificial. Apple dice que esta posibilidad es para ejecutar modelos de mayor tamaño localmente, sin depender de un servicio en la nube.

El precio de entrada del nuevo Mac mini es de $899 USD, mientras que la versión con M5 Pro parte en $1.699 USD. Para educación (profesores o estudiantes), los precios comienzan en $799 USD y $1.599 USD, respectivamente.

Más memoria y capacidades profesionales en Mac Studio

El Mac Studio mantiene su formato de escritorio compacto, pero ahora puede configurarse con M5 Max o M5 Ultra. La principal diferencia frente al Mac mini está en el nivel de memoria y expansión disponible: el modelo más avanzado puede alcanzar 512 GB de memoria unificada, una capacidad que Apple apunta a cargas de trabajo profesionales y modelos de IA de gran tamaño.

El computador viene por primera vez con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, además de Thunderbolt 5. Esta conexión permite utilizar almacenamiento externo de alta velocidad, sistemas de expansión PCIe y otros dispositivos externos profesionales. El Mac Studio también puede usarse con hasta ocho pantallas, o hasta cuatro Studio Display XDR con resolución 5K y 120 Hz.

Otra de las novedades está en el almacenamiento: Apple incorporó una arquitectura SSD basada en PCIe Gen 6 y dice que da hasta el doble de rendimiento que la generación anterior. El equipo también permite conectar varios Mac Studio mediante Thunderbolt 5 y RDMA para distribuir cargas de inteligencia artificial.

El Mac Studio con M5 Max parte en $2.499 USD, mientras que el modelo con M5 Ultra comienza en $5.499 USD. La configuración con 512 GB de memoria estará disponible a fines de octubre.