Microsoft está investigando reportes de fallos en determinados videojuegos después de la instalación de Windows 11 KB5121003, una actualización de seguridad disponible desde el 11 de agosto pasado. El problema afecta a computadores con Windows 11 24H2 y 25H2 y provocando que los juegos dejen de responder, se cierren inesperadamente, muestren el error «EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION» o incluso reinicien la máquina.

Es importante destacar que esta actualización era necesaria. Corrigió más de 400 vulnerabilidades y fue distribuida como un parche obligatorio. Microsoft incorporó el problema a su registro oficial de fallas y dijo que está investigando si la actualización es responsable de los fallos.

Windows 11 KB5121003 y los problemas con juegos

Microsoft dice que identificó una cantidad limitada de juegos afectados, entre ellos: ARC Raiders, MARVEL Tōkon: Fighting Souls y The Finals. Por otro lado, Embark, desarrolladora de ARC Raiders y The Finals, comentó que el problema está relacionado con inpoutx64.sys, un controlador de terceros utilizado por algunas herramientas de hardware y otras aplicaciones. Según la compañía, un cambio introducido con la actualización afectó la compatibilidad con ese archivo.

Windows estaría preparando una solución a largo plazo, pero por mientras, Embark, dio un procedimiento temporal que consiste en detener y eliminar el servicio inpoutx64 y borrar el archivo inpoutx64.sys de C:\Windows\System32\drivers . También indicaron que, en algunos casos, desactivar este servicio fue suficiente para evitar nuevos cierres (para no eliminarlo totalmente).

Otro punto negro de todo este embrollo es que no solo se limita a la ejeución de los juegos. Algunos usuarios reportaban caídas en la frecuencia de actualización de las pantallas, además de pantallas negras y fallos de HDR, junto con problemas aislados de Windows Hello. En estos últimos casos, algunos usuarios tuvieron que volver a registrar su PIN después de cada reinicio.

Microsoft pidió a quienes experimenten estos problemas que envíen información mediante Feedback Hub.

¿Qué pasa si desinstalas KB5121003?

Algunos comentaron que al desinstalar KB5121003 se resolvieron los fallos, incluyendo la incompatibilidad relacionada con inpoutx64.sys . La actualización puede eliminarse desde Configuración, siguiendo la ruta Windows Update > Historial de actualizaciones > Desinstalar actualizaciones.

El gran problema es que quitar este parche también elimina las correcciones de seguridad que conlleva. Por ese motivo, no te recomendamos esta ‘solución parche’ y esperar a la solución definitiva que Microsoft deberá entregar en los próximos días con una nueva instalación.