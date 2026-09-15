Es muy probable que las canciones que reproduces para entretener a tus niños terminen mezclándose con los hábitos musicales del titular de la cuenta (probablemente tú mismo). Para evitar que eso ocurra, Spotify permite excluir la música infantil y familiar del perfil de gustos, de modo que esas reproducciones no influyan en determinadas recomendaciones ni en Wrapped.

La opción está disponible en la aplicación móvil para usuarios gratuitos y Premium. Al desactivarla, es posible seguir buscando, escuchando y creando playlists con música infantil y familiar; lo que cambia es la forma en que Spotify utiliza esas reproducciones para personalizar la experiencia.

Pasos para excluir la música de tus hijos en Spotify

Para modificar esta configuración, hay que hacerlo desde los ajustes de la aplicación:

Abre Spotify en tu teléfono.

en tu teléfono. Toca tu foto de perfil , ubicada en la esquina superior izquierda.

, ubicada en la esquina superior izquierda. Ingresa a «Configuración y privacidad» .

. Selecciona «Contenido y visualización» .

. Busca la opción «Incluir música infantil y familiar en el perfil de gustos» («Include kids and family music in taste profile»).

(«Include kids and family music in taste profile»). Desactiva el interruptor que aparece junto a ella.

Spotify dice que el cambio puede tardar hasta 48 horas en reflejarse en las recomendaciones personalizadas.

La configuración también tiene efecto retroactivo. Por eso, la música infantil y familiar que ya hayas escuchado no seguirá contando para determinados datos de Wrapped, como la canción o el artista más reproducido.

Entre los contenidos que pueden quedar fuera del perfil de gustos están las bandas sonoras de películas familiares, temas de programas de televisión, canciones infantiles y de cuna, música educativa y canciones para cantar.