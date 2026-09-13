¡Después de tantos años StarCraft está de regreso! Y lo hará como un shooter de mundo abierto y no como un nuevo juego de estrategia en tiempo real, con un lanzamiento fijado para 2030. Algo que incluso publicamos como un rumor en 2024.

Dan Hay, vicepresidente y gerente general de Blizzard, aseguró que esa fecha es firme y explicó que establecerla con tanta anticipación busca mantener al equipo enfocado durante el desarrollo.

El anuncio incluyó un tráiler centrado en reclutas humanos que se preparan para combatir a los Zerg. La secuencia no mostró jugabilidad, pero situó al jugador en una perspectiva terrestre, con combates a corta distancia y una representación especialmente cruda de la guerra.

Míralo a continuación:

El nuevo StarCraft tendrá exploración y combate desde tierra

Hay explicó que fijar 2030 permite establecer un objetivo concreto para el equipo. También que Blizzard considera que el proyecto ya tiene una identidad suficientemente definida para comenzar a recibir comentarios del público.

Eso sí, no reveló cuánto tiempo lleva formalmente en desarrollo. Sí contó que en 2022 Blizzard se acercó a él para conversar sobre un nuevo juego de la franquicia, una idea que describió como un proyecto que llevaba mucho tiempo queriendo realizar.

La nueva propuesta permitirá explorar el mundo, descubrir elementos del entorno e interactuar con distintas facciones. Además, una mecánica en la que un enemigo podría utilizarse como herramienta contra otro enemigo, aunque evitó entregar más detalles.

La perspectiva busca transmitir la sensación de estar dentro del combate. Dan Hay puso como ejemplo un encuentro con un Hydralisk de gran tamaño, en el que el jugador tendría que enfrentarse a la criatura equipado únicamente con armas y armadura.

El tráiler se concentró en los humanos y los Zerg, mientras los Protoss tuvieron una presencia limitada. Y ojo porque la historia se está desarrollando desde la perspectiva de los Terran.

Blizzard también quiere conservar elementos del StarCraft original, incluido el humor oscuro junto con la camaradería y la emoción. El equipo busca que el mundo resulte reconocible para los seguidores de la saga y, al mismo tiempo, accesible para nuevos jugadores.