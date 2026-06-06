Remedy Entertainment mostró por primera vez una extensa demostración jugable de «Control Resonant» durante las actividades del Summer Game Fest 2026 y dejó en claro que la secuela tomará una dirección distinta a la del videojuego original.

Esta nueva entrega pone a Dylan Faden como protagonista y traslada la acción a una versión distorsionada de Manhattan, reemplazando el énfasis en los disparos por un sistema centrado en combate cuerpo a cuerpo, habilidades sobrenaturales y elementos de RPG.

La historia se sitúa siete años después de los acontecimientos de Control. Según lo mostrado en las sesiones de prueba para la prensa, la amenaza de los Hiss ya no está confinada al Oldest House y se ha expandido hacia Nueva York. Con Jesse Faden desaparecida y la Oficina Federal de Control fragmentada, Dylan abandona por primera vez el edificio donde pasó gran parte de su vida para intentar encontrar a su hermana mientras enfrenta la propagación de la entidad hostil.

Cambio de protagonista en Control Resonant

Medios estadounidenses que pudieron ver la demo coincidieron en que la elección de Dylan cambió por completo la perspectiva de la saga. Mientras el primer juego seguía a Jesse descubriendo el mundo paranormal, Resonant presenta a un personaje que ya conoce ese universo, pero que debe adaptarse al mundo exterior tras años de confinamiento.

Este cambio también se refleja en la estructura del juego. Remedy definió el proyecto como un título de mundo abierto limitado o de exploración abierta, con zonas de Manhattan conectadas a misiones más lineales. Además de la campaña principal, los jugadores podrán encontrar actividades secundarias, recursos para mejorar habilidades y sistemas de progresión mucho más profundos que en el primer Control.

La ciudad funciona como un escenario central de la experiencia, aunque no se presenta como una recreación convencional de Nueva York. Los periodistas que probaron el juego describieron una Manhattan alterada por el Hiss, con espacios deformados, arquitectura imposible y entornos que cambian constantemente de forma.

El apartado de rol también gana peso. Las demostraciones incluyeron árboles de habilidades, artefactos que modifican estadísticas, mejoras para armas y poderes, además de configuraciones de combate que permiten especializar a Dylan en distintas estrategias, desde daño directo hasta efectos de estado o control de enemigos.

Combate cuerpo a cuerpo y escenarios surrealistas

La transformación más evidente aparece en el sistema de combate. En lugar de las armas de fuego que definieron al primer Control, Dylan utiliza el Aberrant, un objeto de poder capaz de adoptar distintas formas. Durante las demostraciones aparecieron armas como martillos, guadañas, perforadoras, espadas dobles, látigos y guanteletes.

Las mecánicas priorizan la movilidad constante, con saltos dobles, planeo, desplazamientos aéreos y ataques encadenados. Varias impresiones compararon el ritmo de los enfrentamientos con juegos de acción centrados en combos y presión permanente sobre los enemigos.

El Hiss continúa siendo la principal amenaza, aunque las versiones preliminares mostraron una mayor variedad de rivales y situaciones. Entre los ejemplos aparecen criaturas especiales, enemigos capaces de alterar la gravedad, objetos cotidianos convertidos en amenazas y jefes de gran tamaño que obligan a aprovechar las habilidades sobrenaturales de Dylan.

Uno de los elementos más destacados de las pruebas fue la misión conocida como The Sinkhole. En ella, Dylan desciende a una enorme anomalía subterránea mientras combate oleadas de enemigos y explora espacios que desafían las reglas físicas. La secuencia culmina en un entorno formado por departamentos repetidos hasta el infinito, con habitaciones distribuidas en distintas orientaciones y cambios de gravedad que permiten caminar por paredes y techos.

Las primeras impresiones de los medios estadounidenses que vieron esta demostración también coincidieron en señalar que esos momentos surrealistas mantienen el ADN de Control pese a los cambios en la jugabilidad. Los recorridos por complejos residenciales interminables, las habitaciones que se reorganizan en tiempo real y los escenarios imposibles fueron descritos como algunos de los momentos más memorables de la demostración.

Control Resonant llegará el 24 de septiembre de 2026 a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.