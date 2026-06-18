¡Es oficial! Las reservas de «Grand Theft Auto VI» (GTA 6) comenzarán el 25 de junio en tiendas digitales y distribuidores. Un anuncio que llega junto con la presentación de la portada oficial del juego y la fecha entrega una nueva señal sobre el calendario de lanzamiento fijado para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Rockstar informó que los jugadores ya pueden añadir el título a sus listas de deseos en PlayStation Store y Microsoft Store para recibir una notificación cuando se habiliten las preventas. Además, publicó la ilustración oficial de portada y la puso a disposición como material descargable en el sitio oficial del juego.

GTA 6 empieza su campaña previa al estreno

Este anuncio, sin duda, marca uno de los pasos más esperados de la campaña comercial de GTA 6. Y si bien las preventas estarán disponibles tanto en plataformas digitales como en algunos comercios seleccionados, la compañía no informó el precio del juego ni detalló las distintas ediciones que estarán disponibles. Omitiendo un detalle bien importante.

La ausencia de información sobre el valor de venta mantiene abierta una de las principales incógnitas que rodean al lanzamiento. Diversas especulaciones han circulado durante el último año sobre el precio que podría tener el juego, pero Rockstar no entregó detalles adicionales junto al anuncio de las reservas.

La presentación de la portada oficial estuvo acompañada por un breve video publicado por la desarrolladora. Aunque algunos seguidores esperaban novedades sobre un nuevo tráiler, Rockstar limitó el anuncio a la revelación del arte promocional y a la confirmación de la fecha de preventa.

Qué muestra la portada oficial de GTA 6

La imagen mantiene el estilo visual característico de la serie Grand Theft Auto, con una composición que reúne personajes, vehículos, armas y elementos del entorno donde se desarrollará la historia.

En el centro aparecen los protagonistas Lucia Caminos y Jason Duval, mientras que alrededor se observan distintos personajes secundarios, automóviles, embarcaciones, un helicóptero y animales asociados al escenario inspirado en Vice City. La ilustración también incluye a Boobie Ike, empresario y dueño de clubes nocturnos dentro del universo del juego, además de otros personajes ya presentados por Rockstar.