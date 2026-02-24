La versión para PC de «Death Stranding 2: On the Beach» se estrenará el 19 de marzo en Steam y Epic Games Store, y Sony ya publicó los requisitos técnicos oficiales. La información detalla qué configuraciones serán necesarias para ejecutar el juego en distintos niveles gráficos, así como las tecnologías de escalado y opciones adicionales que acompañarán el lanzamiento.

El port está a cargo de Nixxes, estudio que ya trabajó en adaptaciones previas de títulos de PlayStation a computadores. Según los datos difundidos, el juego buscará funcionar en una amplia variedad de configuraciones y no exigirá más de 16 GB de RAM, incluso en los ajustes más altos.

Requisitos de Death Stranding 2 en PC

En la configuración mínima, el objetivo es un rendimiento promedio de 1080p a 30 fps. Para ello se necesita una NVIDIA GeForce GTX 1660 o una AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB, junto con un Intel Core i3-10100 o un AMD Ryzen 3 3100, 16 GB de RAM, Windows 10/11 (versión 1909 o superior) y 150 GB en SSD.

El ajuste medio apunta a 1080p a 60 fps, con una RTX 3060 12 GB o Radeon RX 6600, además de un Intel Core i5-11400 o Ryzen 5 5600.

Y en el nivel alto, recomendado para 1440p a 60 fps, se indica una RTX 3070 o Radeon RX 6800, combinada con un Intel Core i7-11700 o Ryzen 7 5700X. Finalmente, el preset muy alto busca 4K a 60 fps y eleva la exigencia gráfica a una RTX 4080 o Radeon RX 9070 XT, manteniendo el mismo procesador sugerido y 16 GB de memoria.

Además, Death Stranding 2 para PC incluirá una configuración de ‘portátiles’, orientado a portátiles de tipo handheld.

Escalado, formato ultrawide y contenidos adicionales

Esta versión de PC será compatible con NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4 e Intel XESS 2, con opciones de reescalado y generación de cuadros. También debutará en PC Pico (Progressive Image Compositor), tecnología desarrollada por Guerrilla para el motor Decima y utilizada en la versión de PS5.

El título ofrecerá soporte para monitores ultrawide, con escenas en relación 21:9 y jugabilidad que puede extenderse hasta 32:9. Esta opción también llegará a PS5 mediante una actualización coincidente con el lanzamiento en PC. Y finalmente, quienes conecten su cuenta a PlayStation en Death Stranding 2 para PC recibirán un traje y un parche inspirados en la marca, mientras que esos elementos también se distribuirán a los usuarios de PS5 mediante una actualización futura.