«Marathon», el esperado extraction shooter de Bungie, comenzará su venta oficialmente el 5 de marzo de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. El estudio anunció la fecha junto con un nuevo tráiler que muestra más detalles de su jugabilidad, después de varios meses de retrasos y ajustes derivados de pruebas internas. El título se venderá a un precio de $39,99 dólares y contará con juego cruzado entre todas las plataformas.

Originalmente, el lanzamiento estaba previsto para septiembre de 2025, pero Bungie decidió posponerlo tras las críticas obtenidas durante las pruebas alfa. En aquel momento, el estudio señaló que necesitaba más tiempo para mejorar los sistemas de supervivencia, la narrativa ambiental y la experiencia social de los jugadores en solitario o en dúo. Sony, propietaria del estudio, garantizó entonces que el juego llegaría antes del cierre del primer trimestre de 2026, compromiso que ahora se confirma.

Mira el nuevo tráiler de Marathon a continuación:

Detalles del universo y jugabilidad de Marathon

Ambientado en el año 2850, Marathon sitúa a los jugadores en Tau Ceti IV, una colonia abandonada donde los Runners deben recuperar recursos y enfrentarse tanto a enemigos controlados por la inteligencia artificial como a otros equipos humanos. Las partidas se desarrollarán en formato PvPvE, con enfrentamientos entre jugadores y criaturas del entorno. Si un participante muere durante una incursión, perderá su equipamiento, pero podrá conservarlo para futuras partidas si logra escapar con éxito.

El juego incluye seis facciones que ofrecen contratos, misiones y recompensas, a través de los cuales se ampliará la historia y se podrán desbloquear elementos narrativos en el Codex. Además, cada Runner Shell otorgará habilidades y ventajas específicas que definirán el estilo de juego individual o en grupo.

Ediciones y contenidos adicionales

Marathon se distribuirá en tres ediciones: Estándar, Deluxe y Collector’s Edition. Todas ofrecerán acceso a futuras actualizaciones y compatibilidad con guardado cruzado entre plataformas. La edición Deluxe incluirá un pase de recompensas premium, 200 fichas Silk y estilos cosméticos exclusivos del conjunto Midnight Decay aplicables a armas y Runner Shells.

La Collector’s Edition ofrecerá una experiencia de unboxing de colección, con una estatua a escala 1/6 del Thief Runner Shell, una miniatura del WEAVEworm, un parche bordado, postales y recompensas digitales adicionales, disponibles exclusivamente a través de la Bungie Store.

Quienes realicen la reserva anticipada obtendrán bonificaciones especiales, entre ellas cosméticos, emblemas y fondos para Marathon, además de recompensas vinculadas a Destiny 2 mediante la cuenta de Bungie.net.

El estudio también presentó el reparto de voces en inglés, integrado por más de 30 intérpretes, entre ellos Roger Clark, Erica Lindbeck y Dave Fennoy. Bungie confirmó que el título contará con doblaje completo en todos los idiomas compatibles y que organizará una beta pública en febrero, previa al lanzamiento oficial.