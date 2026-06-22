Valve oficialmente abrió las inscripciones para comprar la «Steam Machine», su nuevo PC para videojuegos pensado para su uso en televisores. La compañía también anunció que las primeras unidades se asignarán mediante un sistema de reservas aleatorio debido a las limitaciones de producción.

Steam Machine llegará en versiones de 512 GB y 2 TB. El modelo de entrada costará $1.049 USD, mientras que la variante con 2 TB tendrá un valor de $1.349 USD. Quienes quieran añadir el nuevo Steam Controller podrán comprarlo en paquetes que suben los precios a $1.128 USD y $1.428 USD, respectivamente. Valve dijo que las versiones de 2 TB incluirán además placas frontales adicionales con acabados en tela roja y nogal.

Steam Machine y unos precios marcados por la crisis de chips

La compañía explicó que el precio final quedó muy por encima de sus planes originales debido al aumento sostenido de los costos de memoria RAM y almacenamiento. Cuando Valve comenzó a asegurar componentes para el proyecto en 2023, esperaba una evolución similar a la de años anteriores, con hardware cada vez más económico, pero esa tendencia se revirtió durante el último año.

En su publicación oficial, la empresa comentó que los valores anunciados reflejan el costo real de los componentes adquiridos durante los últimos seis meses, mientras que ejecutivos de Valve indicaron que el dispositivo se vende prácticamente al costo y con márgenes reducidos.

La decisión también involucra a que Valve no busca subsidiar el hardware para recuperar ingresos posteriormente mediante servicios o contenido exclusivo. La empresa defendió que los usuarios puedan elegir libremente entre distintos equipos dentro del ecosistema de PC y sostuvo que vender hardware bajo costo no encaja con esa visión.

Las especificaciones serán idénticas en todas las configuraciones. La Steam Machine integrará un procesador AMD Zen 4 personalizado de seis núcleos y doce hilos, una GPU AMD RDNA 3 con 28 unidades de cómputo, 16 GB de memoria DDR5 y 8 GB de VRAM GDDR6. También incluirá compatibilidad con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, puertos USB-C, USB-A, HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4.

Un lanzamiento limitado

Valve también reconoció que los problemas de abastecimiento no solo afectaron el precio, sino también la cantidad de equipos disponibles para el lanzamiento. Aseguraron que hubo períodos en los que algunos componentes simplemente no podían conseguirse, independientemente del precio ofrecido.

Ante ese escenario, implementaron un sistema de reservas basado en una aleatorización única. Los interesados podrán inscribirse hasta el 25 de junio y, una vez cerrado el proceso, la compañía sorteará el orden de las solicitudes para formar una cola de reservas y una lista de espera.

Para participar será necesario contar con una cuenta de Steam y haber realizado al menos una compra antes del 27 de abril de 2026. Además, habrá un límite de una inscripción por hogar con el objetivo de reducir la actividad de revendedores. Y quienes queden fuera del primer sorteo, pasarán a una lista de espera que se utilizará para futuras tandas de producción.