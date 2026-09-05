The Tetris Company rápidamente se desmarcó de «Build the Wall», uno de los rarísimos juegos publicados por la administración de Donald Trump en su nuevo sitio Arcade.Gov, y confirmó que no participó en su creación ni autorizó el uso de la marca o propiedad intelectual de Tetris.

La compañía publicó en sus redes sociales que cree en «el poder de conexión y en reunir a las personas, no dividirlas» y agregó que toma muy en serio las infracciones de copyright. También agradeció a sus seguidores por el respaldo recibido.

Build the Wall y un posible plagio a Tetris

El juego utiliza una mecánica similar a Tetris: los jugadores deben colocar bloques que caen para construir un muro. Aunque, las líneas completadas no desaparecen, sino que el muro continúa creciendo mientras una horda de zombis se acerca.

La descripción del título indica: «Protect the border from the coming horde» («Protege la frontera de la horda que se aproxima»). El escenario sitúa el muro junto a una zona identificada como la «Frontera Sur». A todas luces un videojuego con temática antiinmigración.

Kerri Brusca, representante de The Tetris Company, dijo que Tetris no autorizó ni licenció su marca o propiedad intelectual para el juego. «Durante más de 40 años, Tetris ha reunido a personas de distintas generaciones y culturas mediante el juego y la diversión», indicó. La empresa dijo que está revisando el asunto, sin anunciar hasta ese momento una demanda.

Arcade.Gov tiene más clones

Build the Wall es uno de los juegos que son parte de una colección publicada en Arcade.Gov. Entre los títulos mencionados están Flappy Bill, un clon de Flappy Bird, y Rio Run, basado en Snake.

La web también tiene juegos relacionados con otras políticas de la administración Trump, entre ellos uno centrado en patrullajes fronterizos en el Río Grande y otro sobre las cuentas de Trump para niños. La Casa Blanca confirmó que habrá más juegos.