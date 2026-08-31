Sony confirmó dos transmisiones consecutivas de su evento «State Of Play» para el jueves 3 de septiembre. La primera mostrará novedades de PlayStation Studios y sus socios externos, mientras que después se emitirá una nueva edición de State of Play Japan, dedicada a próximos juegos de estudios de Japón y Asia.

El primer programa comenzará a las 9:00 a. m. ET (misma hora en Chile) y podrá verse en YouTube y Twitch. Sony adelantó que la emisión terminará con un vistazo extendido a Final Fantasy VII Revelation, desarrollado por Square Enix.

Un State Of Play con dos emisiones

La segunda presentación, State of Play Japan, volverá a contar con Yuki Kaji como presentador. El programa presentará nuevos detalles, gameplay y anuncios relacionados con juegos de estudios en Japón y otros países de Asia.

Sony no confirmó la duración de ninguna de las dos transmisiones. La primera se transmitirá en inglés con subtítulos en japonés, mientras que State of Play Japan estará disponible en japonés con subtítulos en inglés.

El horario oficial para la doble jornada será las 6:00 a. m. PT, 9:00 a. m. ET, 3:00 p. m. CEST y 10:00 p. m. JST. Ambas emisiones estarán disponibles a través de YouTube y Twitch.

Otros títulos todavía no tienen presencia confirmada. Entre los juegos que podrían despertar expectativas aparece Intergalactic: The Heretic Prophet, de Naughty Dog, que no ha recibido nuevos detalles en estas presentaciones recientes. Sin embargo, Sony no anunció su participación en el programa.

PlayStation tampoco habló del resto de los juegos que serán parte de alguna de las dos emisiones. Por ahora, la compañía solo confirmó los contenidos generales de cada programa y el segmento extendido de Final Fantasy VII Revelation.