La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución para promover mapas que representen con mayor precisión el tamaño relativo de los continentes, tras una campaña liderada por Togo y respaldada por la Unión Africana. El nuevo mapamundi recomendado toma como referencia la proyección Equal Earth, aunque la decisión no obliga a abandonar la tradicional Mercator.

La votación terminó con 164 países a favor, uno en contra y seis abstenciones. Estados Unidos fue el único país que rechazó la resolución. La medida recomienda utilizar Equal Earth y otras proyecciones de áreas equivalentes cuando sea importante comparar superficies, además de enseñar las limitaciones de representar la Tierra sobre un plano.

On Friday, the United Nations General Assembly adopted an African proposal for a new world map, which shows countries’ true size relative to one another.



In favor: 164

Against: 1

Abstentions: 6 pic.twitter.com/5BE4LUiojH — UN News (@UN_News_Centre) September 4, 2026

Un mapamundi con África más grande

La proyección Mercator fue creada en 1569 por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator para facilitar la navegación. Su diseño hace que las regiones cercanas a los polos aparezcan proporcionalmente más grandes y las próximas al Ecuador, más pequeñas.

Por eso, África puede parecer similar en tamaño a Groenlandia, aunque el continente es unas 14 veces más grande. Equal Earth, desarrollada en 2018, busca representar con mayor precisión la superficie relativa de las distintas regiones.

La resolución no prohíbe Mercator ni impone una única alternativa. Naciones Unidas también reconoce que ninguna proyección puede representar perfectamente en una superficie plana la Tierra, que es esférica.

Togo sostuvo que las distorsiones cartográficas tuvieron efectos educativos, culturales, geopolíticos y socioeconómicos. Su canciller, Robert Dussey, defendió antes de la votación que se trataba de una discusión científica basada en las diferencias comprobables entre las representaciones.

Francia respaldó la iniciativa y anunció que abandonará Mercator para sus mapas mundiales. El país utilizará la proyección Eckert IV, cercana a Equal Earth.

La propuesta también generó reparos por la representación de territorios en disputa. Ucrania cuestionó cómo algunas versiones de Equal Earth muestran territorios ocupados por Rusia. La Unión Europea aclaró que la resolución no afecta la soberanía, el estatus territorial ni las fronteras reconocidas internacionalmente.

Togo prepara para el primer trimestre de 2027 una reunión con la Unesco, la Unión Africana y empresas tecnológicas para abordar la implementación de la resolución.