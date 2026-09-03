Es 100 % oficial y confirmado por el propio Jensen Huang. Nvidia acordó la compra de Hugging Face por 12.930,3 millones de dólares, sumando a su negocio esta plataforma de inteligencia artificial utilizada por más de 18 millones de desarrolladores, investigadores y creadores.

Hugging Face reúne más de 3 millones de modelos, 500.000 conjuntos de datos y 1 millón de aplicaciones. Además, más de 200.000 empresas la utilizan para descubrir, evaluar, personalizar y desplegar sistemas de inteligencia artificial.

Hugging Face seguirá abierta

Nvidia dice que la plataforma seguirá abierta para todo el ecosistema de IA. Los desarrolladores podrán elegir los modelos, frameworks, servicios de nube e inferencia y plataformas de cómputo que prefieran. No será necesario utilizar hardware de Nvidia para desarrollar o desplegar mediante Hugging Face.

La compañía también mantendrá el soporte para modelos de código abierto y modelos con pesos abiertos, además del desarrollo y despliegue mediante múltiples nubes y aceleradores.

Huang dijo en el blog de la compañía que la infraestructura y capacidad de ingeniería de Nvidia permitirán reforzar áreas como la fiabilidad, seguridad, evaluación de modelos, inferencia y despliegue de Hugging Face.

Clem Delangue, CEO y cofundador de Hugging Face, confirmó que él, sus dos cofundadores y el equipo de la compañía se incorporarán a Nvidia. Según explicó, la plataforma continuará funcionando de manera independiente y neutral dentro de la compañía.

La compra contempla 11.900 millones de dólares para los accionistas de Hugging Face y un plan de retención de acciones de hasta aproximadamente 1.000 millones de dólares para empleados que se incorporen a Nvidia, según una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Nvidia ya tenía una relación estrecha con la plataforma: aseguró haber publicado más de 500 modelos y 250 conjuntos de datos abiertos en Hugging Face.

El acuerdo se concretó después de que la plataforma había recibido interés de otros posibles compradores. Huang, consultado sobre los demás postores, respondió: «no importa quiénes eran los otros postores; solo importa quién gana».