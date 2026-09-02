iRobot presentó en IFA 2026 dos nuevos robots Roomba, el Max 875 y el Plus 678, ambos con sistemas de aspirado y trapeado pensados para trabajar con poca intervención del usuario. Además, incorporan SealForce Vacuuming Technology, mientras el modelo Max en específico suma un sistema de trapeado con agua caliente y una estación que se encarga de su mantenimiento.

Esta presentación se da poco después de que iRobot lanzara cinco nuevos modelos en julio. Los dos equipos de ahora tienen una potencia de aspiración de 35.000 Pa en el Max 875 y 30.000 Pa en el Plus 678. La compañía dice que SealForce permite limpiar las alfombras tres veces más profundamente que sus robots que no cuentan con esta tecnología.

Roomba Max 875 trapea y te aspira a 35.000 Pa

Para que SealForce haga su magia, esta utiliza una pieza ubicada dentro del chasis que baja hasta formar un sello contra las fibras de la alfombra. Así, el sistema concentra el flujo de aire sobre la superficie en lugar de dejar que escape por los bordes.

Max 875 viene además con ThermaMist que aplica continuamente una niebla de agua caliente mientras el robot trapea. El objetivo es ablandar manchas y suciedad seca antes de que el rodillo las retire. Uno de los grandes problemas que los robots trapeadores no pueden cumplir sobre todo con manchas de la cocina.

Su PowerSpin Max Roller Mop gira a 300 revoluciones por minuto y ejerce 18 newtons de presión sobre el suelo. iRobot asegura que consigue un fregado 3,75 veces más profundo que el del Roomba Max 775 y una eliminación de manchas dos veces superior a la obtenida sin ThermaMist.

El rodillo también puede extenderse hacia las paredes y los zócalos. Cuando el robot detecta una alfombra, lo levanta y despliega un protector para evitar que la superficie húmeda entre en contacto con ella.

El Max 875 suma un cepillo principal que corta el pelo para reducir los enredos. Su sistema de navegación utiliza LiDAR, mientras las cámaras frontales permiten reconocer y evitar objetos durante la limpieza.

La estación AutoWash lava el rodillo con agua a 80 °C y lo seca con aire a 55 °C. También puede dispensar automáticamente el concentrado de limpieza y vaciar los residuos en una bolsa que, según iRobot, permite hasta 90 días de mantenimiento sin intervención.

El Plus 678 mantiene SealForce, pero con menos funciones

El Roomba Plus 678 utiliza la misma tecnología SealForce y alcanza 30.000 Pa de succión. También cuenta con un rodillo que puede desplazarse hacia el exterior para limpiar más cerca de los bordes.

Su sistema para tratar la suciedad es diferente: en lugar de la niebla caliente del Max 875, tira un chorro de agua a alta presión antes del trapeado.

El Plus 678 tampoco incorpora el mecanismo del Max 875 que protege el rodillo cuando el robot pasa sobre una alfombra. Es una de las principales diferencias entre ambos modelos.

El Max 875 mide 9,98 centímetros de alto y puede superar umbrales de hasta 3,5 centímetros. El equipo también incluye PerfectEdge para extender el rodillo hasta 45 milímetros junto a paredes y zócalos.

Este regreso que ha tenido iRobot ha sido muy interesante desde que se declararon en quiebra a fines del año pasado. Aunque, lamentablemente, quizás el mayor problema que siguen teniendo son los precios al lado de los competidores chinos. Dicho eso, los valores para estas aspiradoras son de $1.199 USD para el Roomba Max 875 Combo y $899 USD para el Roomba Plus 678 Combo.