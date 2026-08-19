Samsung confirmó un nuevo evento Galaxy para este 27 de agosto, pero todavía no dice qué dispositivo presentará. Nosotros nos tiramos a la piscina y les decimos que será el próximo Galaxy S26 FE, ¿por qué? Debido a la brutal cantidad de filtraciones tanto de las especificaciones del teléfono, como por imágenes y videos del mismo.

Samsung en una escueta invitación, describe al equipo como la «nueva incorporación a la familia Galaxy S26» y adelanta funciones de cámara, inteligencia artificial y la versión más reciente de One UI.

Este evento será virtual y comienza a las 9 PM KST (Corea del Sur), equivalente a las 8 AM de Chile. Y será transmitido en Samsung.com, la aplicación Samsung Members y su canal de YouTube.

¿Qué dicen las filtraciones del Galaxy S26 FE?

First irl look at the Samsung Galaxy S26 FE! pic.twitter.com/grrlhJ68Di — Bradley (@VerdeSelvans) August 17, 2026

Las imágenes y especificaciones filtradas muestran un teléfono con pantalla AMOLED plana de 6,7 pulgadas, resolución Full HD+ y frecuencia de actualización de 120 Hz. El panel usaría Gorilla Glass Victus+ y el equipo tendría un marco de aluminio.

El sistema de cámaras traseras estaría compuesto por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 8 MP. Para selfies, vendría con una cámara frontal de 12 MP. Utilizaría como procesador al Exynos 2500 e incorporaría una batería de 4.900 mAh con carga por cable de 45 W.

Las especificaciones filtradas también hablan de un grosor de 7,4 milímetros y certificación IP68. Además de tres colores: Blueberry, Graphite y Pistachio y se adelantan herramientas de software como Horizontal Lock, My FanCam y Audio Eraser, incluyendo siete años de actualizaciones de Android y seguridad.